Евросоюз обновил список безопасных для путешествий стран

Европейский союз обнародовал обновленный перечень третьих стран, для которых можно снять ограничения на поездки.

Список появился на сайте Совета Европы в четверг, 22 октября. Отметим, что Украины среди этих государств не указано.

По сравнению с прошлым перечнем (который был составлен в начале августа), в новом нет Канады, Грузии и Туниса. Решение исключить их основанное на ухудшении эпидемиологической ситуации. В то же время в список был добавлен Сингапур.

На данный момент список выглядит так:

Австралия;

Новая Зеландия

Руанда;

Сингапур;

Таиланд;

Уругвай;

Южная Корея;

Япония;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Также странам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

В пресс-службе добавили, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана в данной рекомендации рассматриваются в качестве резидентов ЕС.

Критерии определения третьих стран, в отношении которых рекомендовано отменить текущее ограничение на путешествия, охватывают эпидемиологическую ситуацию и меры карантина, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения.

Карта распространения коронавируса в мире:

Напомним:

По состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине официально подтверждены 322 879 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7053 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.

За 21 октября коронавирусом в Киеве заразилось рекордное количество человек – 631.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты дали простую инструкцию, как обеззаразить вещи в багаже по возвращении из отпуска и избежать заражения коронавирусом.