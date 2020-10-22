Евросоюз обновил список безопасных для путешествий стран
Перечень носит рекомендательный, а не обязательный характер
ЕС исключил из "безопасных" стран Канаду, Грузию и Тунис
Украина в список не попала
Европейский союз обнародовал обновленный перечень третьих стран, для которых можно снять ограничения на поездки.
Список появился на сайте Совета Европы в четверг, 22 октября. Отметим, что Украины среди этих государств не указано.
По сравнению с прошлым перечнем (который был составлен в начале августа), в новом нет Канады, Грузии и Туниса. Решение исключить их основанное на ухудшении эпидемиологической ситуации. В то же время в список был добавлен Сингапур.
На данный момент список выглядит так:
Австралия;
Новая Зеландия
Руанда;
Сингапур;
Таиланд;
Уругвай;
Южная Корея;
Япония;
Китай (при условии подтверждения взаимности).
Также странам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.
В пресс-службе добавили, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана в данной рекомендации рассматриваются в качестве резидентов ЕС.
Критерии определения третьих стран, в отношении которых рекомендовано отменить текущее ограничение на путешествия, охватывают эпидемиологическую ситуацию и меры карантина, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения.
Карта распространения коронавируса в мире:
Напомним:
По состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине официально подтверждены 322 879 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7053 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.
За 21 октября коронавирусом в Киеве заразилось рекордное количество человек – 631.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты дали простую инструкцию, как обеззаразить вещи в багаже по возвращении из отпуска и избежать заражения коронавирусом.