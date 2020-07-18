Так, друзья — как вы наверное уже знаете, в последние дни обострилось армяно-азербайджанское противостояние в Нагорном Карабахе и снова перешло в горячую фазу — между армянами и азербайджанцами начались боевые действия и словосочетание "Карабахский конфликт" снова замелькало в СМИ — точно так, как это было 30 лет назад.

Причиной конфликта в Нагорном Карабахе в каком-то смысле стала советская система — которая по сути не решала, а замалчивала и "замораживала" давние споры и распри, вместо этого рассказывая сказки о "дружбе народов". И в каком-то смысле слова Карабах стал одной из причин конца совка — когда живущие внутри страны люди увидели, что "дружный и единый советский народ" — это точно такой же пропагандистский миф, как и всё остальное, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

А в этом посте я расскажу, как развивались события вокруг Нагорного Карабаха в конце восьмидесятых-начале девяностых годов, мы посмотрим на фотографии той войны и подумаем, может ли быть какая-то сторона "правой" в этническом конфликте.

Из истории Нагорного Карабаха.

Для начала немного истории. Нагорный Карабах с давних времён был спорной территорией и за свою многовековую историю неоднократно переходил из рук в руки. Азербайджанские и армянские учёные до сих пор спорят (и, видимо, не придут к договоренности никогда) о том, кто же жил в Карабахе изначально — то ли предки современных армян, то ли предки современных азербайджанцев.

К XVIII веку Нагорный Карабах имел преимущественно армянское население, а саму террторию Карабаха считали "своей" как армяне (из-за того, что в этом регионе проживает преимущественно армянское население), так и азербайджанцы (из-за того, что Нагорный Карабах долгое время входил в азербайджанские территориальные образования). Этот территориальный спор и составил основную суть армяно-азербайджанского конфликта.

В начале XX века военные конфликты в Карабахе вспыхивали дважды — в 1905-1907 и в 1918-1920 годах — оба конфликта были кровопролитными и сопровождались уничтожением имущества, а в конце XX века армяно-азербайджанское противостояние вспыхнуло с новой силой. В 1985 году в СССР началась Перестройка, и в стране "расконсервировались" многие проблемы, которые были заморожены (и по сути, никак не решены) с приходом советской власти.

В вопросе Нагорного Карабаха вспомнили о том, что местные власти в 1920-м году признали право Карабаха на самоопределение, а советская власть Азербайджана считала, что Карабах должен отойти к Армении — но вмешалась центральная власть СССР и "отдала" Карабах Азербайджану. В советское время вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армении время от времени поднимался армянским руководством, но не получал поддержки в центре. В 1960-е годы социально-экономическая напряжённость в НКАО несколько раз перерастала в массовые беспорядки.

Во второй половине 1980-х годов в Армении всё чаще стали звучать призывы о передаче Карабаха в состоав Армении, а в феврале-марте 1988 года идею о передаче Карабаха Армении поддержала официальная газета "Советский Карабах", имеющая более 90.000 подписчиков. Далее был долгий период позднесоветскго противостояния, в ходе которого депутаты Карабаха объявили НКР частью Армении, а Азербайджан всячески этому противился.

Кофликт в Карабахе. Начало.

02. Зимой 1988 года произошли армянские погромы в Сумгаите и Кировобаде, центральными властями СССР было принято решение скрыть истинные мотивы конфликта — участников погромов судили за простое "хулиганство", никак не упоминая мотивы национальной вражды. В города были введены войска для предотвращения дальнейших погромов.

03. Советские войска на улицах Баку:

04. Конфликт разрастается в том числе и на бытовом уровне, подогреваемый как армянскими, так и азербайджанскими СМИ. В конце 1980-х появляются первые беженцы — армяне бегут от азербайджанцев, азербайджанцы уезжают из Карабаха, взаимная ненависть только растёт.

Война под крышами.

05. Примерно в то же время конфликт вокруг Нагорного Карабаха начинает перерастать в полноценное военное столкновение. На первых порах в боевых действяих участвуют небольшие группы солдат как с армянской, так и с азербайджанской стороны — часто у солдат не было единой формы и знаков различия, войска больше напоминали какие-то партизанские отряды.

06. В начале января 1990 года столкновения становятся более масштабными — были отмечены первые взаимные артиллерийские обстрелы на армяно-азербайджанской границе. 15 января чрезвычайное положение было введено в Карабахе и в приграничных с ним районах Азербайджанской ССР, в Горисском районе Армянской ССР, а также в пограничной зоне вдоль государственной границы СССР на территории Азербайджанской ССР.

Дети у орудия на одной из артиллерийских позиций:

07. Азербайджанские войска, построение для проверки офицерами. Видно, что солдаты обмундированы вразнобой — кто в городской камуфляж, кто в десантную "мабуту" времен Афганской войны, а кто и просто в какие-то рабочие куртки. И с одной, и с другой сторны конфликта воюют почти исключительно добровольцы.

08. Запись азербайджанских добровольцев в войска:

09. Что самое ужасное — военный конфликт происходит в непосредственной близости от местных городов и сёл, в войну оказываются втянуты практически все слои населения — от малолетних детей до глубоких стариков.

10. Обе стороны конфликта воспринимают войну как "священную" для себя, церемонии прощания с "павшими в ходе конфликта героями" собирают в Баку тысячи человек:

11. В 1991 году боевые действия активизируются — с конца апреля по начало июня 1991 года в Карабахе и прилегающих районах Азербайджана силами подразделений МВД Азербайджанской Республики, внутренних войск МВД СССР и Советской Армии была проведена так называемая операция "Кольцо", в ходе которой произошли очередные армяно-азербайджанские вооруженные столкновения.

12. После распада СССР в 1991 году и у Армении, и у Азербайджана остались части бывшего советского военного имущества. Азербайджану перешли 4-я общевойсковая армия (четыре мотострелковые дивизии), три бригады ПВО, бригада специального назначения, четыре базы ВВС и часть Каспийской морской флотилии, а также множество складов боеприпасов.

Армения оказалась в худшем положении — в 1992 году под контроль Еревана были переведены вооружения и военное имущество двух из трёх дивизий (15-й и 164-й) 7-й общевойсковой армии бывшего СССР. Разумеется, всё это было использованно в полыхавшем Карабахском конфликте.

13. Активные боевые действия велись в 1991, 1992, 1993 и 1994 годах, с "переменным успехом" то армян, то азербайджанцев.

Азербайджанские солдаты в школе, ставшей военной базой в прифронтовой полосе:

14. Казарма в бывшем учебном классе:

15. Армянские войска в одном из сёл:

16. Руины дома в горде Шуша.

17. Мирные жители, погибшие в ходе конфликта...

18. Люди бегут от войны:

19. Жизнь в прифронтовой полосе.

20. Лагерь беженцев в городе Имишли.

Соглашение о прекращении "горячей фазы" войны было достигнуто 12 мая 1994 года, после чег конфликт в Нагорном Карабахе перешел в тлеющую фазу, изредка нарушаемую боевыми действиями небольших групп. Военный конфликт не принес полного успеха ни одной из воюющих сторон — Нагоный Карабах отделился от Азербайджана, но не стал часть. Армении. В ходе войны погибло около 20.000 человек, война уничтожила несколько городов в Нагорном Карабахе и множество памятников армянской архитектуры...

А как вы считаете, кто прав в конфликте в Нагорном Карабахе? Или правых там нет, все виноватые?

Все фото: Gettyimages