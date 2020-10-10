Азербайджан впервые подтвердил присутствие в стране боевых самолетов Турции

Азербайджан впервые подтвердил, что на территории страны расположены истребители F-16 Турции, однако утверждается, что они не участвуют в боях в непризнанном Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью CNN заявил, что самолеты прибыли для участия в военных учениях.

Алиев подтвердил присутствие турецких F-16 после того, как журналист попросил прокомментировать снимки одной из военных баз Азербайджана. На них запечатлены турецкие истребители.

"Турция – наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, – обычное явление", – сказал президент.

Как утверждает Алиев, из-за пандемии в этом году в стране провели только два военных учения, тогда как в 2019-м – десять. По его словам, истребители F-16 расположены на земле, они "не осуществляют полеты и ни в каком виде не участвуют в боях".

"Я говорю об этом однозначно и даже хочу сообщить вам об одной армянской фейк-новости. В первые дни противостояния они сказали, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Это – фейк-новость. Те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться, потому что все знают, что это – фейк", – подчеркнул политик.

ЧИТАЙТЕ ВСЕ НОВОСТИ О КОНФЛИКТЕ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Менее чем через час после вступления перемирия в силу страны заявили о нарушениях противника и возобновлении обстрелов.

Вскоре Азербайджан объявил о полном прекращении огня в Карабахе.