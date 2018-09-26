Кара небесная? Возле острова России произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в среду, 26 сентября, в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области России.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сахалинский филиал единой Геофизической службы РАН. "Оно произошло с эпицентром в 192 км восточнее острова Матуа (Средние Курилы). Очаг находился на глубине 45 км. Данные о том, что его ощутили в населенных пунктах, от населения не поступали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что тревога цунами не объявлялась.

Остров Матуа

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на Урале 5 сентября произошло мощное землетрясение.