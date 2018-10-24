''Капитуляция противника'': Портников пояснил, чего ожидать от встречи Трампа и Путина

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин не смогут ни о чем договориться на грядущей встрече в Париже.

Об этом в колонке для "Эспрессо" написал политический обозреватель, журналист Виталий Портников, по мнению которого сейчас не стоит воспринимать всерьез любые прогнозы относительно переговоров.

"Стоит заметить, что о встрече, которая состоится 11 ноября, стало известно менее чем за три недели до ее проведения. Уже сам этот факт свидетельствует, что ни о каких таких серьёзных договоренностях говорить не приходится, стороны просто не успеют их согласовать", - подчеркнул эксперт.

Он также указал на то, что у Трампа и Путина разное представление о договоренностях. По-большому счету, каждый из них понимает под договоренностью капитуляцию противника. Но действуют они по-разному.

"Трамп предпочитает опрокинуть стол и договариваться о том, на какое новое место установить мебель. Путин предпочитает опрокинуть стол и договориться о том, как опрокинутый стол считать неопрокинутым. Таким образом, лидеры живут на разных планетах - чтобы там не говорили о "химии" между двумя немолодыми "нарциссами", - пояснил Портников.

Также, по мнению журналиста, советники Трампа не могут не учитывать тот негативный имиджевый эффект, который имела предыдущая встреча американского и российского лидера для президента США.

"Их задача - уменьшить этот эффект во время встречи в Париже, а не увеличить его. Мало кто сомневается, что Путин вызывает у Трампа нескрываемую симпатию - но действия американского президента должны свидетельствовать, что это чувство не мешает ему защищать интересы собственной страны", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп подтвердил подготовку к новой встрече с Путиным.