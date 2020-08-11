Капитан белорусской милиции ушел в отставку на фоне протестов: "Моя совесть чиста"

Борис Бондарь Мир 16:32, 11.08.2020 Обновлено: 16:32, 11.08.2020

В Беларуси капитан милиции Егор Емельянов ушел в отставку на фоне протестов и противостояния людей с силовиками, происходящих в стране.

О своем решении офицер собщил на странице в Instagram. "17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом", – написал он

В комментариях многочисленные пользователи поблагодарили Емельянова за этот поступок, называя его решение грамотным и правильным.

Капитан белорусской милиции подал в отставку на фоне протестов в стране
(Instagram Егора Емельянова)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске после выборов президента 9 августа.

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