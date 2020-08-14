Свежая кровь для Байдена и головная боль для Трампа: что известно о кандидате в вице-президенты США Камале Харрис

Кандидат в президенты США от Демократической партии 77-летний Джо Байден официально выбрал сенатора от Калифорнии 55-летнюю Камалу Харрис своим кандидатом на пост вице-президента.

Харрис стала первой в истории США темнокожей женщиной и одновременно первой американкой азиатского происхождения, оказавшейся в президентском списке. У нее есть опыт работы как в исполнительной, так и в законодательной власти. Также выбор в пользу Харрис подчеркивает открытость демократов к этническому многообразию.

OBOZREVATEL рассказывает, что известно о новом кандидате и поможет ли она Байдену выиграть выборы.

История семьи как свидетельство "величия США"

Камала Деви Харрис родилась в Окленде, штат Калифорния, 20 октября 1964 года. Ее родители – уроженка Индии Шамала Гопалан и иммигрант с Ямайки Дональд Харрис встретились в университете Беркли. Мать защищала диплом по исследованиям в области лечения рака, отец – по экономике. Оба были активистами движения за равные права, постоянно участвовали в акциях и митингах.

"В некотором смысле истории, подобные им, – это величие Америки. Это страна, в которую на протяжении сотен лет стекались люди со всего мира, улучшая свою жизнь и жизнь нации", – пишет Vox.

Имя для дочери выбирала мать, старавшаяся подчеркнуть индийские корни – на хинди "Камала" означает лотос, а второе имя Деви взято в честь богини благополучия и процветания Лакшми-деви.

Однако родители Харрис развелись, когда ей было семь лет. Позднее семья переехала в Канаду, где Шамале Гопалан предложили профессорскую должность в университете Макгилл.

Закончив школу, Харрис получила диплом бакалавра по политологии и экономике в Говардском университете (округ Колумбия), а затем получила диплом юриста в университете Калифорнии.

В 2003 году Харрис выиграла выборы на должность окружного прокурора Сан-Франциско, став первой афроамериканкой на этом посту. В 2010-м она выставила свою кандидатуру на выборах генерального прокурора Калифорнии и победила окружного прокурора Лос-Анджелеса Стива Кули всего на 0,8%.

На прокурорском посту Харрис обвиняли в излишне жесткой позиции по некоторым вопросам. В частности, она отказалась поддержать два законопроекта, запрещавшие смертную казнь в штате, что вызвало шквал обвинений со стороны правозащитников.

Камала Харрис стала кандидатом в вице-президенты США

Политическая деятельность

В 2016 году Харрис ушла в политику, заняв кресло сенатора от штата Калифорния. Является членом сенатских комитетов по безопасности и по юридическим делам.

Три года назад она участвовала в допросах сената по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года, в частности, проводила интервью с тогдашним генпрокурором Джеффом Сешнсом, обрушив на него шквал вопросов. Слушания в прямом эфире транслировали ведущие телеканалы, и Харрис стала настоящий "телезвездой".

Осенью 2019 года она объявила о своем участии в президентской кампании от Демократической партии, выбрав Байдена главным объектом критики в ходе дебатов. Однако уже в декабре Харрис объявила о своем выходе из гонки. В начале марта 2020 года сенатор официально выступили в поддержку кандидатуры Байдена на пост президента.

Свежая кровь для Байдена

Аналитики считают, что Харрис может стать головной болью для Дональда Трампа на финише предвыборной гонки. Особенно ее кандидатурой воодушевились технологические компании Кремниевой долины, которые являются крупными спонсорами демократов.

"Она будет выбором сообщества инвесторов Калифорнии, которое обеспокоено такими вещами, как технологии, репатриация, налоги и так далее, – она будет тем выбором, который им понравится больше всего", – отметил ведущий сборщик средств от Демпартии в Кремниевой долине Купер Тебо.

Джо Байден выбрал вице-президента

СМИ говорят об особенно тесной связи Харрис с мега-донором демократов Лорен Пауэлл Джобс, женой покойного Стива Джобса. Также сенатор имеет связи в Facebook. На протяжении многих лет у нее приятельские отношения с главным операционным директором компании Шерил Сандберг.

Ранее Байден не делал технологические вопросы приоритетом во время кампании, что создало неуверенность в том, насколько серьезно его администрация будет проводить регулирование в этой сфере.

Расистские теории заговора от Трампа

Президент Трамп не скрывал своего раздражения выбором Байдена в пользу Харрис. Он назвал ее "невероятно мерзким человеком, самый грубым, самым ужасным, самым неуважительным и самым либеральным из всех в Сенате США".

Уже через несколько часов после представления Харрис как кандидата в вице-президенты, юрисконсульт кампании Трампа Дженна Эллис ретвитнула статью профессора права Джона Истмана, в которой он утверждает, что Харрис "не имеет права на гражданство по праву рождения в соответствии с 14-й поправкой в первоначальном понимании", ссылаясь на крайнюю правовую теорию, согласно которой детям иммигрантов не предоставляется гражданство, даже если они здесь родились.

Эллис явно попыталась разжечь спор о том, действительно ли Харрис является американским гражданином и, следовательно, имеет право баллотироваться.

Скрин Twitter

Сам Трамп озвучил эту атаку на гражданство Харрис во время пресс-конференции 13 августа, сказав, что "я только что слышал, что она не соответствует требованиям", чтобы быть вице-президентом.

Согласно 14-й поправке "все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают". Таким образом, любой, кто родился в этой стране, автоматически становится гражданином.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.