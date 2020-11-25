Кандидат в госсекретари США рассказал о деде из Киева

Кандидат в госсекретари США Энтони Блинкен рассказал о том, что его дед эмигрировал из Киева в Соединенные штаты, а отчим спасся от Холокоста благодаря американскому танкисту во время Второй мировой войны.

Как сообщила Daily Mail, о своей семье Блинкен рассказал во время выступления членов команды новоизбранного президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, Дэлавер. Представляя будущую команду, Байден отметил, что Блинкен, один из его давних советников, происходит из семьи иммигрантов и беженцев.

Будущий госсекретарь рассказал, что его дед по отцовской линии эмигрировал из Киева, когда он находился под контролем Российской империи, а его отчим, известный международный прокурор Сэм Писар, пережил Холокост.

"Для моей семьи, как и для многих поколений американцев, Америка была буквально последней лучшей надеждой в мире", – сказал Блинкен.

Он поблагодарил своего отца Дональда, бывшего посла США в Венгрии, и свою мать Джудит Писар, которая была известной фигурой в искусстве и общественной жизни Нью-Йорка.

А затем Блинкен рассказал историю своего отчима, Самуэля Писара, который консультировал американских и французских президентов в 1960-х и 1970-х годах и был одним из самых молодых выживших в концлагере в Польше.

"Мой покойный отчим, Самуэль Писар, был одним из 900 детей в своей школе в Белостоке в Польше, но единственным, кто пережил Холокост после четырех лет в концлагерях", – сказал политик.

По его словам, конце Второй мировой войны Писар смог сбежать в баварские леса.

"Из своего укрытия он услышал грохот танка. Вместо железного креста он увидел пятиконечную белую звезду. Он побежал к танку. Люк открылся. Афроамериканский солдат посмотрел на него сверху вниз. Он упал на колени и произнес единственные три слова, которые знал по-английски, которым его научила мать: Боже, благослови Америку. Солдат взял его в танк, в Америку, на свободу", – рассказал будущий госсекретарь США.

Сводная сестра Блинкена Лия Писар рассказывала, что солдатом был сержант Билл Эллингтон, служивший в 761-м танковом батальоне, в основном состоявшем из чернокожихх солдат и известном как "Черные Пантеры".

"Вот, кто мы такие. Вот что Америка предлагает миру", – резюмировал Блинкен.

Как сообщал OBOZREVATEL, будущий госсекретарь Энтони Блинкен в администрации новоизбранного президента Джо Байдена неоднократно бывал в Киеве, хорошо знает Владимира Путина и поддерживает предоставление Украине летального оружия.