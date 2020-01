"Не могу их вернуть!" Канадец растрогал историей о родных, погибших в катастрофе самолета МАУ

Житель Онтарио (Канада) Хамед Есмаилион растрогал сеть историей о своих 9-летней дочери и любящей жене, погибших в катастрофе сбитого иранскими ракетами украинского Boeing 737 в Тегеране 8 января.

По его словам, вместе с супругой Парисой Егбалиан они работали дантистами, и тогда семья возвращалась из отпуска в Иране. Но по определенным причинам мужчина не полетел тем злосчастным рейсом, сообщает Classic FM.

"Между нами тремя так много романтики, которая останется со мной, пока я не умру", – уже после трагедии подписал он в соцсетях их совместное фото.

Также Эсмаилион опубликовал видео, как его покойная дочь Реера играет на пианино во время концерта в Канаде, рассказав, что ему приходилось заставлять девочку заниматься каждый день.

"Реера, тебе нужно сыграть 30 минут!" – просил я. "Нет, папа, 25-ть", – отвечала она, потому что знала, что 9-летние должны практиковаться именно по 25 минут", – скорбя о таких моментах, вспоминает отец.

Теперь, признается Хамед, воспоминания об этом для него стали мучительными. После трагедии он позвонил в школу, в которой училась дочь, и объяснил, почему ее не будет в классе.

"Я обычно предупреждаю, когда она не придет. В этот раз сказал им, что Реера будет отсутствовать вечно", – вспоминает канадец.

По словам Эсмаилиона, у его семьи была очень хорошая жизнь. Вместе с женой они владели стоматологической клиникой в провинциальном городке Аврора. Супругу он назвал "замечательной женщиной", которая ко всему прочему была одаренной спортсменкой, любила играть в футбол и разговаривала на трех языках – английском, французском и фарси (персидский).

"Она была потрясающей... Лучшей из всех. И образцом для подражания для нашей доченьки", – отметил мужчина.

Трагедию же, которая унесла жизни 176-ти людей и искалечила судьбы еще множества – их родных и близких, как и другие пострадавшие, он считает несправедливостью.

"Это были обычные люди с обычными желаниями, обычными надеждами. Нечестно, что так случилось. Я не могу их вернуть…" – грустит канадец, потерявший самых дорогих ему людей.

The father of 9-year-old Reera Esmaeilion, one of the victims of flight #PS752 published this video of his late daughter playing the piano in Canada. Hamed also lost his dentist wife, Dr. Parisa Eghbalian, in the #Iran plane shoot down that killed 176. pic.twitter.com/S12Ku4n5ED