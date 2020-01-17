Канада выплатит компенсации за катастрофу Boeing в 2 раза больше, чем Украина

Власти Канады выплатят семьям граждан, погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране, по 25 тысяч канадских долларов.
Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в пятницу, 17 января, передает местный телеканал CPAC.
Компенсация предназначена для покрытия непосредственных расходов, понесенных родственниками жертв. Отметим, в авиакатастрофе над Тегераном погибли 57 граждан Канады.
В Канаде назвали размер компенсаций за катастрофу Boeing
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук, а вскоре и президент Владимир Зеленский объявили, что семьи погибших украинцев получат по 200 тысяч гривень компенсации, что в перерасчете на канадскую денежную единицу равно 10,8 тысячам долларов. В результате катастрофы погибли 11 граждан нашей страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил – есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.
Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ.
Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера..
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