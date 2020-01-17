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17 января • обновлено в 23:46
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Канада выплатит компенсации за катастрофу Boeing в 2 раза больше, чем Украина

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Власти Канады выплатят семьям граждан, погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране, по 25 тысяч канадских долларов.

Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в пятницу, 17 января, передает местный телеканал CPAC.

Компенсация предназначена для покрытия непосредственных расходов, понесенных родственниками жертв. Отметим, в авиакатастрофе над Тегераном погибли 57 граждан Канады.

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В Канаде назвали размер компенсаций за катастрофу Boeing

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук, а вскоре и президент Владимир Зеленский объявили, что семьи погибших украинцев получат по 200 тысяч гривень компенсации, что в перерасчете на канадскую денежную единицу равно 10,8 тысячам долларов. В результате катастрофы погибли 11 граждан нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

  • Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил – есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

  • Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ.

  • Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера..

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Алексей Гончарук Владимир Зеленский Джастин Трюдо
Место
Канада
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Почему же Канада больше? По 25 000 каких-то вшивых долларов? Украина вот выплатит аж по 200 000 полновесных, самых крепких в мире хрювень
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