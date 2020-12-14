Канада получила первую партию вакцины от коронавируса. Фото

В понедельник, 14 декабря, в Канаду приехала первая партия доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в своем Twitter. Вакцинацию населения могут начать уже в средине недели.

"Это хорошая новость. Но наша борьба с COVID-19 еще не закончена", – написал он.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Канаде одобрили вакцину против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech и разрешили применять ее на территории страны. Страна надеется получить первые партии препарата в понедельник, 14 декабря.