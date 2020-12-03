Канада озвучила сроки начала вакцинации против COVID-19

В Канаде надеются получить первую партию эффективной вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19) уже в первом квартале 2021 года.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказал заместитель главного врача страны Говардж Нджо, передает "Укринформ". В то же время он подчеркнул, что все же первые поставки таких препаратов будут очень ограниченными.

"Но правительство Канады, провинций и территорий, а также другие партнеры вместе работают над определением приоритетных групп, которым вакцина нужнее", – заверил чиновник и добавил, что в первой волне они планируют вакцинировать примерно 3 млн человек.

По словам Нджо, до конца марта следующего года страна ожидает получить 6 млн доз вакцин, если два перспективных кандидата – от Pfizer и Moderna – будут утверждены и готовы к поставке в Канаду. Пока же в стране рассматривают поставки препаратов по "дводозному" графику.

Канадский главврач отметил, что в приоритетные группы, которые первыми получат доступ к вакцине, вероятно, войдут правоохранители, пожарные, медики, люди с тяжелыми болезнями и некоторые другие категории.

"В такой географически большой стране, как наша, можно ожидать определенные логистические сложности. Для помощи в предвидении и решении потенциальных проблем, Агентство общественного здоровья работает с Вооруженными силами, чей персонал был неотъемлемой составляющей нашей реакции на COVID-19 от самого начала пандемии", – сказал Нджо.

На утро 3 января в Канаде зафиксировано примерно 67,5 тысячи активных случаев COVID-19 Worldometers

Эксперт также напомнил, что федеральное правительство Канады ранее уже закупило миллионы игл, шприцев и холодильников для хранения вакцин, которые уже начали распределять в стране.

По данным Worldometers, на утро четверга, 3 декабря, на территории Канады было зарегистрировано 389 775 случаев COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла 12 325 жизней, но 309 886 канадцев смогли ее обороты.

Напомним, что в последнее время мир активно готовится делать прививки против COVID-19. OBOZREVATEL разобрался, когда вакцина будет доступна в Украине и кто ее получит.

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