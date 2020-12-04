Канада назвала Лукашенко незаконным президентом Беларуси
В Канаде заявили, что незаконного избранного президента Беларуси Александра Лукашенко нельзя считать главой государства.
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что у Лукашенко нет легитимности, чтобы быть президентом, передает "Укринформ".
"Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала сущностного диалога между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращению насилия, совершенного властями и хорошо задокументированного", – отметил дипломат.
Министр подчеркнул, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать народ Беларуси.
"Мы не будем молчать, когда совершается насилие и разрушается демократия", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Большинство стран мира не признали легитимность Александра Лукашенко как президента.
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить свою страну во время переходного периода.