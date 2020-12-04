Канада назвала Лукашенко незаконным президентом Беларуси

Алексей Титофф Мир 08:27, 4.12.2020 Обновлено: 10:03, 4.12.2020

В Канаде заявили, что незаконного избранного президента Беларуси Александра Лукашенко нельзя считать главой государства.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что у Лукашенко нет легитимности, чтобы быть президентом, передает "Укринформ".

"Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала сущностного диалога между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращению насилия, совершенного властями и хорошо задокументированного", – отметил дипломат.

Министр подчеркнул, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать народ Беларуси.

"Мы не будем молчать, когда совершается насилие и разрушается демократия", – подытожил он.

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