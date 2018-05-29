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Канада хочет передать Украине оружие, предназначенное для курдов

1.7тЧитать новость на украинском

В Канаде предложили передать Украине военное оборудование, которое было предназначено курдам.

С инициативой выступили канадские консерваторы под руководством Эндрю Шиира, передает Nsnews.

Среди оружия, которое предназначалось курдам, винтовки, автоматы, легкие минометы, и противотанковые ракеты.

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При этом произошли задержки с получением одобрений от правительства Ирака а также с заверениями, что оружие будет соответственно защищено и оно не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.

На данный момент оружие находится в хранилищах Вооруженных Сил Канады в Монреале.

"Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а между тем, насилие в Украине обостряется", - заявил Джеймс Безан.

"Вместо того, чтобы это оружие пропадало зря, давайте передадим ее в руки людей, которые могут его использовать", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина начала разработку оружия нового поколения.

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