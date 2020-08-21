Эти слова в заглавии знаменитого исторического романа польского писателя Генрика Сенкевича "Камо грядеши" (куда идешь?) были адресованы всему миру, а не только его соплеменникам. Сегодня эти же слова можно адресовать всей Беларуси. Куда она идет остается под вопросом. Большая часть белорусов хотела бы сохранить тесные экономические отношения с Россией, которые невозможны без политических уступок. Немалая часть народа Беларуси, в основном молодежь, хотела бы ориентироваться на Запад. Это две несовместимые ипостаси. У меня в Минске живет двое школьных друзей, у них семьи и двое взрослых детей. Один из них работает топ - менеджером в строительной компании, получающей подряды от государства и он обеими руками за президента Лукашенко. Другой тоже топ-менеджер на пенсии, у которого дети живут в Европе и он на дух не переносит президента своей страны. Как им найти общий язык? Никак. Их объединяло лишь мое редкое посещение Минска, но и тут произошел сбой – тот, кто за Лукашенко, побоялся встречи со мной после Майдана, когда я приехал из Киева. Друзья разбежались по своим "углам" и я остался лишь с тем, у кого дети на Западе.

В стране происходит примерно то же самое. Не верю, что Лукашенко выиграл выборы с 80%. Это он так захотел, чтобы показать свое неоспоримое преимущество перед другими кандидатами. Ему не хватило мозгов понять – мир изменился. Извести он о своей победе с 53%, возможно, и не было бы никаких протестов. Другая ошибка ополоумевшего диктатора – силовой разгон мирных протестов. Это подлило масла в огонь и страна взбунтовалась. Опять же, этот бунт выглядел достаточно странно, если посмотреть со стороны. Когда у стелы в Минске собралось почти 200 тысяч протестующих, то они оказались разделены на четыре сегмента, которые разделяли два проспекта с движущимися автомобилями. Абсолютный нонсенс с точки зрения безопасности для людей. Ни власть, ни сами протестующие не позаботились о том, чтобы перекрыть движение транспорта. Такое я наблюдал впервые в жизни. Это говорит лишь об инфантильности протестующих, не понимающих основ демократии. Когда же они начали брататься с теми, кто их еще вчера избивал, это вообще не вписывалось ни в какие рамки морали.

Кто же был оппонентом действующего президента Лукашенко? Их было четверо и все они стали известны стране лишь на избирательных участках. О Светлане Тихановской белорусы узнали до выборов в связи с тем, что масс-медиа страны известили об аресте ее мужа и его содержания в следственном изоляторе. Шансы у всех этих претендентов выиграть выборы практически сводились к нулю. Однако, как следствие медийных "сенсаций", имя Тихановской оказалось на слуху и это принесло ей немало голосов протестного электората. Сильно сомневаюсь в ее победе на выборах, но 35-40% она могла вполне получить. Итак, кто же были эти кандидаты? Светлана Тихановская, 37 лет, диплом Мозырьского педуниверситета, совладелица малого семейного бизнеса, до мая 2020 года к политике не имевшая никакого отношения. Андрей Дмитриев, 39 лет, беспартийный, общественный деятель, до 2012 года входил в Объединенную гражданскую партию, Анна Канопацкая, 43 года, диплом Белгосуниверситета, беспартийная, депутат Палаты представителей Народного собрания Беларуси, ее отец – Анатолий Труханович, первый официальный долларовый миллионер в стране, Сергей Черечень, 35, член Белорусской социал-демократической партии "Грамада". Никаким подвигами на оппозиционном фронте против действующего президента никто из них не прославился.

Возникает вопрос: как можно стать президентом страны, будучи либо в глубоком подполье и тени, либо вообще не иметь к политике никакого отношения? Беларусь, однако, страна достаточно уникальная, жившая до сих пор благодаря покупки энергоресурсов России с хорошим дисконтом. Времена меняются и сейчас Беларусь нужна Кремлю лишь как буфер между Россией и Западом. Благополучие ее народа и самого Лукашенко Кремль мало волнует. Вероятность ухода Лукашенко сегодня настолько же мизерная, как и уход Путина. Лишь с уходом Путина можно будет говорить о том – когда уйдет Лукашенко? Все остальное от лукавого.