Камеры и сигнализация: Россия отгородила украденный Крым забором

Оккупанты отгородили украденный у Украины Крым заграждением. Оно было возведено на севере полуострова.

"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка", — цитирует "РИА Новости" пресс-службу так называемого крымского пограничного управления ФСБ.

Указано, что планирование началось еще в 205 году. Сейчас же комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.

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"Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости", — утверждают оккупанты.

В частности, были установлены два сигнализационных комплекса.

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"Основу первого составляют вибрационные датчики, которые при подходе нарушителя к ограждению передают информацию в виде сигнала тревоги, основу второго – радиолучевые датчики, которые включают видеокамеры с возможностью ночного видения и передачи видеотрансляции", — сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская академия наук якобы нашла частичный выход для решения проблемы с водой в аннексированном Крыму. Речь идет об установке, которая будет превращать в воду пары из воздуха.