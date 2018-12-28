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Камеры и сигнализация: Россия отгородила украденный Крым забором

4.3тЧитать материал на украинском

Оккупанты отгородили украденный у Украины Крым заграждением. Оно было возведено на севере полуострова.

"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка", — цитирует "РИА Новости" пресс-службу так называемого крымского пограничного управления ФСБ.

Указано, что планирование началось еще в 205 году. Сейчас же комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.

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Россия отгородила Крым забором

Россия отгородила Крым забором

Корреспондент

"Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости", — утверждают оккупанты.

В частности, были установлены два сигнализационных комплекса.

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"Основу первого составляют вибрационные датчики, которые при подходе нарушителя к ограждению передают информацию в виде сигнала тревоги, основу второго – радиолучевые датчики, которые включают видеокамеры с возможностью ночного видения и передачи видеотрансляции", — сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская академия наук якобы нашла частичный выход для решения проблемы с водой в аннексированном Крыму. Речь идет об установке, которая будет превращать в воду пары из воздуха.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Легко быстро без помпы...А что с вашим забором там???Сколько денег стырили...Сколько метров вы там построили????????????????
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1
Polyak Mihail
Polyak Mihail
Andreevski Andrey, Не дави им на мозг имбицилам, они только яму вырыли и трактор сломался ,,,а ХТЗ у них давно в металлолом сдан ,,нищеброды)).
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Polyak Mihail
Polyak Mihail
Укрофашисты ров и забор строят уже 5 лет но балабасы разворовали.Страна воров и проституток.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Polyak Mihail, лишнехромосомный,есть повод забухать?
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