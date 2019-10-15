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16 октября • обновлено в 03:32
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Кальмар или инопланетянин? В Австралии на пляже нашли неизвестное существо

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В Австралии на пляже заметили останки неизвестного существа, выброшенные океаном на берег. Жуткую находку совершили туристы города Перта.

По их мнению, окостенение может принадлежать гигантскому кальмару или каракатице, пишет Daily Mail. Некоторые также предположили, что это может быть древней маской или останками акул.

Еще одной теорией стало внеземное происхождение выброшенных на берег частей. Снимки находки быстро распространили в соцсетях.

"Нашел этот странный материал на пляже Лейтон, похожий на мертвое тело. Кто-нибудь знает, что это?" – написал в Facebook автор фото.

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В Австралии нашли неизвестные останки

В Австралии нашли неизвестные останки

Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, супружескую пару из Великобритании напугало неизвестное существо с клыками и клювом. Инцидент случился в городе Кингстон-апон-Халл, существо люди обнаружили у себя во дворе.

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Место
Австралия
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