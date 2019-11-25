"Калининград – наш, но..." Лукашенко публично осудил Россию за кражу Крыма

Президент Беларуси Алекандр Лукашенко признался, что всегда считал Калининградскую область России белорусской. В то же время рад тому, что в свое время не настоял на ее присоединении к тогда еще БССР.
Иначе, по его убеждению, в составе Республики этот край могла бы настигнуть "судьба" украинского Крыма. Об этом он сказал в ходе разговора с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, сообщает Sputnik.
Как отметил белорусский лидер, новая встреча с главой российского региона красноречиво свидетельствует о стремлении и белорусов, и "наших калининградцев – к взаимовыгодному плодотворному сотрудничеству".
Александр Лукашенко и Владимир Путин
"Подчеркну, почему наших калининградцев. И Ельцину, и новому президенту Владимиру Владимировичу часто говорю, что Калининград – эта наша область. Мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. И Путин говорит – я не против", – шутливо сказал Лукашенко.
Отмечается, что в советские времена долго обсуждался вопрос присоединения данного региона к БССР.
"Много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно к какой области", – признался глава Беларуси.
При этом отметил: сейчас даже лучше, что эта задумка так и не была воплощена на практике.
"Может и хорошо, что не сделали. Потому что Крым присоединили к Украине, а оказалось – неправильно сделали", – заявил Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования главы РФ Владимира Путина. При этом он употребил довольно резкое высказывание об экономическом союзе между странами.
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