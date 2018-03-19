Вопрос об упрощении визового режима Казахстаном для американских граждан уже поднимался в контексте существования Евразийского экономического союза. Сам же союз призван заниматься экономическими вопросами. А в политическом аспекте его страны-участницы по договору должны быть свободными и могут решать свои внутренние вопросы самостоятельно. Но было понятно, что затевая создание ЕАЭС, Россия не собиралась ограничиваться сугубо экономикой. Среди ее целей было влиять на этот регион политически, что, например, казахи, абсолютно оправдано рассматривают как посягательство на свой суверенитет.

Тема упрощения визового режима для американской стороны не столь резонансная, да и Назарбаев играет в очень осторожную игру. С одной стороны он никогда не забывает о потенциале сепаратизме на севере Казахстана, который заселен этническими русскими, и которых Путин рассматривает в качестве пятой колоны. Поэтому он всячески желал Путину победы на выборах, и в целом на словах поддерживает его курс. Но в тоже время некие свои заявления Назарбаев делает без согласия с Москвой.

Все это происходит в контексте того, что Россия сейчас не в самой лучшей геополитической ситуации, находясь в жестких контрах с Западом и под санкциями.

Как раз в ситуации с упрощением виз с Америкой, Казахстану это выгодно для развития своего туризма. Не думаю, что тут есть очевидный политический умысел. Тем более, что Казахстан упрощает визовый режим не только с Америкой, но и с другими странами, в том числе и с Израилем. И российская сторона, пытаясь против этого протестовать (в случае со США. – ред), по сути, высасывает скандал из пальца или же просто проверяет почву подобными провокационными заявлениями.

Важно недавнее событие в региональном контексте: в Астане прошла консультативная встреча президентов Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Лидеры этих стран признали, что не планируют создавать новые структуры между своими государствами, но и одновременно сказали, что им не нужна третья сторона, намекнув на Россию, для решения своих внутренних региональных вопросов. Если читать между строк, то очевидно, что в постоянном конфликте между Россией и Западом, Казахстан и его центральноазиатские собратья не могут полностью отдаваться в руки северного соседа.