Какова вероятность заразиться коронавирусом в самолете: немецкие ученые оценили ситуацию

Немецкие исследователи оценили вероятность заражения коронавирусом (COVID-19) во время полета в самолете. Она оказалась ниже, чем принято считать, из-за хорошей вентиляции.

Об этом написало издание Express со ссылкой на The Wall Street Journal. Самыми опасными для пассажиров оказались моменты посадки и высадки из самолета, ведь тогда люди находятся в более тесном контакте.

Дело в том, что во время посадки или высадки они стоят в очередях в проходах, пытаются найти свое место, кладут или забирают ручную кладь.

В то же время высокоэффективная вентиляция воздуха во время полета обеспечивает относительную безопасность. Об этом рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро, уточнили журналисты со ссылкой на BBC News.

По его словам, вопреки традиционным представлениям, что воздух гуляет по салону, современные системы работают иначе – 50% свежего воздуха и 50% отфильтрованного салонного. Это означает, что воздух в самолете полностью обновляется каждые 2-3 минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне (Португалия) объявили об успешной разработке маски под названием MoxAdTech, которая способна нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, что вызывает COVID-19.