Жена меня иногда радует. Делюсь.

Да, сначала скажу, что в семье у нас принято обожать нашего премьер-министра Д.А.Медведева.

И не потому, что однажды он, не подумав, сказал, что "свобода лучше несвободы", с кем не бывает...

И не от того, что утешил нас как-то со своим "денег нет, но вы держитесь".

Это все и смешно и правильно, и даже прям остро, но ведь давно...

Да, время идёт и мы стали его как-то забывать, златоуста нашего...

И вот сегодня жена снова возрадовалась,

- Эврика, - закричала она, прибежав с благой вестью -

смотри, чего наш-то сказал!

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Оказалось, Д.А. послал сегодня приветствие участникам российского интернет-форума РИФ-2018

А теперь наслаждайтесь словами, которые премьер-министр произносит в дни, когда один из членов его правительства, глава Роскомнадзора, выворачивает наизнанку всю страну, пытаясь заблокировать один из столпов мирового интернета, причём созданный настоящим русским человеком.

Вот Д.А. искренне приветствует "Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое".

Вот он радуется тому, что "в этом году на РИФ можно узнать о последних тенденциях в отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях"

Вот он "выражает уверенность в том, что форум откроет новые возможности для бизнеса"

Какой же счастливый, безмятежный, добрый наш премьер..., но точно не знаю, в какой стране он живет.

Я знаю ещё только одно место, где можно встретить таких людей... но туда посторонних не пускают.