"Какой-то сумасшедший!" Россию унизили на заседании ПАСЕ

Выступление главы делегации России в ПАСЕ Петра Толстого в четверг, 3 октября, прервал неизвестный, который выбежал на балкон зала и прокричал: "Террористическое российское государство!"

Как передает РБК, это произошло на дебатах по протестам в ходе выборов в Мосгордуму.

"Я очень рад тому, что сегодня у России есть возможность в этой ассамблее отвечать на обвинения, которые звучат в наш адрес", – сказал Толстой. В этот момент в зале и появился активист.

Вскоре по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье неизвестного вывели из зала. "Вот, вы видите, что происходит у вас здесь, в колыбели демократии", – отреагировал Толстой.

В свою очередь в комментарии журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в зал заседаний проник "какой-то сумасшедший" и попытался сорвать выступление россиянина, передает "РИА Новости".

"Силами безопасности Дворца Европы буквально в минуты удалось его нейтрализовать. Но это еще одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии", – утверждает депутат.

Петр Толстой в ПАСЕ Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, Украина совместно с несколькими странами группы Балтик+ приняла решение не участвовать в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 30 сентября. Также другие государства решили игнорировать мероприятия, посвященные 70-летию Совета Европы.

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