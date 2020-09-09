НАВЕЯНО БЕЛАРУСЬЮ

А вы задумывались о том, что последний раз люди, говорившие по-русски, ОСВОБОЖДАЛИ других людей в мае 1945 в Праге. А после этого вот уже семьдесят пять лет, наоборот, подавляют свободу.

Тогда, в 1945 тоже не все было однозначно. Советские солдаты освободили Освенцим – советская власть сделала из него свой лагерь. Советские солдаты выбили Гитлера из Восточной Европы – советская власть превратила эти страны в колонии, сажала в тюрьмы и русских, спасшихся от нее в свое время в период революции и гражданской войны, и жителей самих этих стран, которые не вписывались в представление о коммунистическом рае. Но – все же!

Ну а потом были только Берлин-53, Будапешт-56, Прага-68. Польша, Афганистан и многое другое.

А теперь, похоже, Беларусь. Везде, где люди борются за свободу, против них наши власти выставляют наших соотечественников. Какой позор для русского языка, для декабристов, для Мечникова. Для Екатерины и Александра. Для всех нас.