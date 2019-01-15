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''Какой малыш'': в сети ''спалили'' рост Путина

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Президент России Владимир Путин повеселил сеть новым снимком, на котором он запечатлен с сербским лидером Александром Вучичем, рост которого составляет почти 2 метра.

Соответствующее фото опубликовали на странице РаиссяТудей в Facebook. Вучичу пришлось наклониться, чтобы поприветствовать российского коллегу. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Поскольку Путин часто попадался на махинациях с ростом, автор публикации обратил внимание, что в этот раз скрыть истинные параметры не удалось. "Внимание! Пропал фотограф", – саркастически подметил он.

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Владимир Путин и Александр Вучич

Владимир Путин и Александр Вучич

Facebook РаиссяТудей

Отреагировали на контраст в росте лидеров двух стран и пользователи.

"Скажут, что с баскетболистами встреча была", "Вучич просто реально огромный, тут фотографы были бессильны", "Мал золотник", "Кадр из мультика "Смурфики", "Путин – малыш", – написали в комментариях.

''Какой малыш'': в сети ''спалили'' рост Путина
''Какой малыш'': в сети ''спалили'' рост Путина
''Какой малыш'': в сети ''спалили'' рост Путина

Напомним, ранее реальный рост российского президента "засветили" на фото из Парижа, где проходили торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин отличился нереалистичными фото во время встречи с Лукашенко.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Отфотошопить забыли в кремле
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