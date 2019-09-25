"Какие обещания?" Зеленский на встрече с Трампом пошел на попятную по "своему генпрокурору"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером США Дональдом Трампом заявил, что никто не может указывать, что делать генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Таким образом он ответил на вопрос, давал ли обещания главе США, что Рябошапка расследует дело его политического оппонента Джо Байдена (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна, у нас новый генпрокурор Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?" – сказал Зеленский.

Зеленский пошел на попятную по Рябошапке перед Трампом Скриншот из видео

Отметим, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Украинский президент по телефону хвастался, что новый генеральный прокурор "на 100% мой человек".

Опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа

Как сообщал OBOZREVATEL:

The Wall Street Journal сообщил, что Трамп во время разговора с Зеленским давил на него относительно расследования против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена, главного оппонента Трампа на выборах в 2020 году.

При этом личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани случайно признал, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США.

Дональд Трамп ответил, что в ходе разговора с президентом Украины не сказал ничего недопустимого.

Почему Украина оказалась в центре крупного международного скандала из-за выборов президента США в 2020 году – читайте в материале OBOZREVATEL.

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