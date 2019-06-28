"Обнимашки": встреча Путина и Трампа рассмешила сеть

В сеть попало фото встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке.

Снимок выложил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. На фото видно, что Трамп и Путин отреагировали на встречу эмоционально.

"Опа! Какие люди!" – подписал Смирнов фото.

Интернет-пользователи активно обсуждают фото:

"А что это сказочный так лыбится? Как будто потерянного брата встретил".

"Информации о том, сколько времени они смотрели в глаза друг другу, сколько минут держались за руки, кто первый отпустил руку, предложил ли Трамп Путину сесть в кресло, куда был повернут носок ботинка Трампа и что бы это значило, ещё не было?"

"Как удаётся снимать фото....где Путин чуть ли не выше Трампа при его "мелкомросте"?

"Опа, какой гном!"

"Обнимашки?"

"Встретились два х**ла".

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на полях саммита G20 в Японии обсудили Украину и Сирию. Также поднимались вопросы стратегической стабильности.

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