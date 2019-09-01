"Какая-то дурь": Скабеева разразилась истерикой за отказ Польши Путину

Топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву возмутило объяснение Польши, почему президента России Владимира Путина не пригласили на 80-ю годовщину Второй мировой.

Гневный пост она оставила в своем Telegram-канале, процитировав заявление заместителя министра иностранных дел Шимона Шинковского, который уточнил, что "РФ не заинтересована в сохранении духа исторической правды".

В частности, пропагандистка заявила, что Польша демонстрирует "дурь" в своем желании довести историческую правду.

Скабеева разозлилась из-за отказа Польши приглашать РФ

"Замминистра иностранных дел Шинковский заявил, что Польша меняет свой подход к историческим вопросам. В качестве примера он привел тот факт, что десять лет назад одним из основных гостей мероприятий, посвященных годовщине, был Путин, в этот раз вместо него пригласили президента США Трампа (он не приехал, у него ураган). Ну то, что переписывать историю – плохо, – в Польше, наверное, слышали. Но гордиться этим, ребята, – вообще какая-то дурь", – разозлилась Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу из-за приближения смертоносного урагана "Дориан", который может нанести удар в ближайшее время по Флориде.

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