Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Какая-то дурь": Скабеева разразилась истерикой за отказ Польши Путину

8.6т Читать материал на украинском

Топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву возмутило объяснение Польши, почему президента России Владимира Путина не пригласили на 80-ю годовщину Второй мировой.

Гневный пост она оставила в своем Telegram-канале, процитировав заявление заместителя министра иностранных дел Шимона Шинковского, который уточнил, что "РФ не заинтересована в сохранении духа исторической правды".

В частности, пропагандистка заявила, что Польша демонстрирует "дурь" в своем желании довести историческую правду.

Скабеева разозлилась из-за отказа Польши приглашать РФ

Скабеева разозлилась из-за отказа Польши приглашать РФ

Новости
"Этого нельзя забыть!" Президент Германии попросил прощения у Польши за Вторую мировую

"Замминистра иностранных дел Шинковский заявил, что Польша меняет свой подход к историческим вопросам. В качестве примера он привел тот факт, что десять лет назад одним из основных гостей мероприятий, посвященных годовщине, был Путин, в этот раз вместо него пригласили президента США Трампа (он не приехал, у него ураган). Ну то, что переписывать историю – плохо, – в Польше, наверное, слышали. Но гордиться этим, ребята, – вообще какая-то дурь", – разозлилась Скабеева.

"Какая-то дурь": Скабеева разразилась истерикой за отказ Польши Путину

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу из-за приближения смертоносного урагана "Дориан", который может нанести удар в ближайшее время по Флориде.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Вторая мировая война
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
32
55
Смешно
4
Интересно
1
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Поскольку руководители России, Белоруссии, США и большинства бывших республик СССР на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу не приедут - отмечать её будут немцы с поляками. Те, кто её и начали. В общем, немцы по традиции будут 1 сентября в Польше, а там как пойдет.....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Хох ол не знает на какой ху й присесть.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Столяр Александр
Столяр Александр
"...Переписывать историю плохо..". Это точно! И в расее это точно знают, но переписывать ее(историю) -это хобби расеи
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...