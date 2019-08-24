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"Какая страна – такие и роботы!" Космическое фиаско России едко высмеяли в сети

2.3т Читать материал на украинском

Пользователи сети высмеяли неудачную состыковку российского космического корабля "Союз МС-14", на борту которого находился робот Федор, с МКС.

Так, корабль приблизился к станции, завис, а затем начал от нее отходить. "А может это восстание машин?" – пошутил один из пользователей Twitter.

Некоторые добавили, что на разработке "технологической новинки" Роскосмос попросту отмыл деньги, сэкономив на запчастях.

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Робот Федор

Робот Федор

Life.ru

"Какая страна – такие и роботы!" "Даже робот "поехавший", "Игрушку с AliExpress запустили", – пишут в сети.

"Какая страна – такие и роботы!" Космическое фиаско России едко высмеяли в сети

Скриншот

"Какая страна – такие и роботы!" Космическое фиаско России едко высмеяли в сети

Скриншот

"Какая страна – такие и роботы!" Космическое фиаско России едко высмеяли в сети

Скриншот

"Какая страна – такие и роботы!" Космическое фиаско России едко высмеяли в сети

Скриншот

"Какая страна – такие и роботы!" Космическое фиаско России едко высмеяли в сети

Скриншот

"Какая страна – такие и роботы!" Космическое фиаско России едко высмеяли в сети

Скриншот

"Какая страна – такие и роботы!" Космическое фиаско России едко высмеяли в сети

Скриншот

"Какая страна – такие и роботы!" Космическое фиаско России едко высмеяли в сети

Скриншот

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети разгромили президента РФ Владимира Путина из-за робота Федора.

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Место
Россия
Теги
космос Роскосмос соцсети МКС
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Pooh Vini
Pooh Vini
Смешно)
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Батонов Иван
Батонов Иван
Вообще рагулью не надо было говорить, что земля круглая. А то навоображают тут себе. Космос млин. Индекс борща им уже не новость.
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2
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Батонов Иван
Батонов Иван
Не понимаю какое дело кастрюлеголовым до космоса. Красьте на здоровье забор в желто синий и цыбулю поливайте.
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara, не надо смеяться желто синий это их символ ,так их узнают по всему миру ,А в Киеве(собрались все умы у кого нет денег свалить.) сейчас идёт работа над роботом который будет мыть унитазы в гиперзалуп.
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3
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Батонов Иван,
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