"Какая страна – такие и роботы!" Космическое фиаско России едко высмеяли в сети

Пользователи сети высмеяли неудачную состыковку российского космического корабля "Союз МС-14", на борту которого находился робот Федор, с МКС.

Так, корабль приблизился к станции, завис, а затем начал от нее отходить. "А может это восстание машин?" – пошутил один из пользователей Twitter.

Некоторые добавили, что на разработке "технологической новинки" Роскосмос попросту отмыл деньги, сэкономив на запчастях.

Робот Федор Life.ru

"Какая страна – такие и роботы!" "Даже робот "поехавший", "Игрушку с AliExpress запустили", – пишут в сети.

Робот "Фёдор" не смог состыковаться с МКС. Его корабль "Союз МС-14" приблизился к станции, завис, а затем начал от неё отходить. Функции Феди - протирать пыль, светить фонариком, перекусывать кусачками кабели.. За такое баблище.. даже этой уйни не смогёл. Рогоз уже поздравил) pic.twitter.com/RaBlXG0Mew — kolobok (@kolobokushka) August 24, 2019

Указом Президента РФ. Робот Фёдор. Награждён орденом. Героя России. Посмертно... — говно (@aul_kizyak) August 24, 2019

А может это восстание машин? Федор. Начало. Космос... — Игорь Лиепас (@igorkushnarevl1) August 24, 2019

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Напомним:

22 августа с космодрома Байконур в Казахстане стартовал космический корабль "Союз МС-14" с российским роботом Федором на борту.

24 августа стало известно, что "Союз МС-14" с Федором не смог состыковаться в запланированное время с МКС.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети разгромили президента РФ Владимира Путина из-за робота Федора.

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