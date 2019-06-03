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Могут жить на Марсе: ученые создали "портрет" инопланетных жителей

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Ученые спроектировали наиболее вероятный внешний вид инопланетной жизни. Согласно с их заключением, космические организмы больше всего напоминают пасту.

К такому выводу пришли ученые университета в Иллинойсе (США), проанализировав микробов в Мамонтовых горячих источниках в Йеллоустонском парке, пишет Naked Science.

Выяснилось, что одноклеточные живые существа формируют бактериальные маты, которые состоят из ниткоподобных волокон. Такая форма вызвана проживанием в быстрой проточной воде с высоким уровнем кислотности и температуры. Каждое такое волокно состоит из нескольких триллионов склеенных клеток.

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98% микробов относятся к виду Sulfurihydrogenibium yellowstonense, которые появились на Земле еще в "докислородный период", 2,5 млн лет назад. Внешне эти создания похожи на пасту феттучини.

Феттучини иллюстрация

Феттучини иллюстрация

smachno.ua

Ученые предполагают, что эти микроорганизмы похожи на любую другу жизнь, которая может обитать на других планетах, в том числе и Марсе, поскольку там были найдены пастообразные камни.

Сформированные бактериями камни в парке Йеллоустоуна

Сформированные бактериями камни в парке Йеллоустоуна

Wikimedia Commons

Таким образом, вероятный вид инопланетной жизни совсем не похож на те образы, которые часто применяют кинематографисты и иллюстраторы.

Распространенное изображение

Распространенное изображение

http://www.k-istine.ru

Как писал OBOZREVATEL, загадочный межзвездный объект, известный как Оумуамуа (Oumuamua) может быть внеземным зондом, который прилетел из прошлого.

Такую гипотезу озвучил глава департамента астрономии Гарвардского университета Ави Лоеб в интервью.

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