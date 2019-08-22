Как выглядит "Титаник" спустя 107 лет: появились уникальные кадры

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас, спустя 107 лет, выглядит затонувший в 1912 году в Атлантическом океане параход "Титаник".

Кадры будут использованы в документальном фильме. Как передает ВВС, впервые в истории "Титаник" сняли в качестве 4К. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Всего было осуществлено пять погружений глубоководную камерой, фото и видео показали, что затонувший корабль находится в плохом состоянии. Этому "поспособствовали" сильные океанские течения, солевая коррозия и бактерии.

Как известно, 15 апреля 1912 пассажирский лайнер "Титаник" в результате столкновения с айсбергом утонул в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. На его борту находились 2208 пассажиров, более 1500 из них погибли.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, копию печально известного "Титаника" планируют отправить в путешествие в 2022 году. Он повторит маршрут затонувшего корабля.

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