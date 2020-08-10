Как выглядит Минск после кровавых ночных протестов. Опубликованы фото

В сети публикуют фото с улиц Минска на утро после массовых ночных протестов против итогов выборов президента Беларуси.

Как сообщает РИА Новости в Telegram, утром в понедельник в городе практически ничто не напоминает о беспорядках.

На улицах Минска чисто, лишь кое-где перевернуты мусорные контейнеры.

Коммунальные службы наводят порядок в местах столкновений. Еще остались неубранные заграждения, но возле них никто не дежурит. Минчане просто отодвигают железные заборчики в сторону и идут по своим делам.

Автозаков в центре Минска не замечено, спецтехника отведена глубокой ночью.

Утро в Минске после ночных протестов. Sputnik

Утро в Минске после ночных протестов. Twitter Алексея Кириленко

Утро в Минске после ночных протестов. Twitter Алексея Кириленко

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в Беларуси вспыхнули из-за прошедших в республике президентских выборов. ЦИК страны заявил о победе действующего президента Александра Лукашенко во всех районах Беларуси, которые отчитались о подсчете голосов. Вместе с тем, его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.

Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая". Также ОМОН применял свето-шумовые гранаты. Один из демонстрантов погиб.

В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.

СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.

Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.