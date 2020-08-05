Как выглядит Бейрут после разрушительного взрыва. Фоторепортаж

Алексей Титофф Мир 15:57, 5.08.2020 Обновлено: 16:00, 5.08.2020

Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в районе порта произошел масштабный взрыв, жертвами которого стали более 100 человек.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину.

Взрыв химикатов был эквивалентен 2,2 килотоннам тротила. Ударной волной разрушило здания и строения, что находились около порта. А в радиусе до пяти километров выбило окна и двери.

Ливанские власти предварительно подсчитали, что ущерб от взрыва составил от трех до пяти миллиардов долларов. На данный момент Бейрут объявлен зоной бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

Взрыв в Бейруте
Взрыв в порту
Поврежденное здание
Улицы Бейрута после взрыва
Военные в столице Ливана
Взрыв в Бейруте
Улицы Бейрута после взрыва
Поврежденное здание
Дома после взрыва
Взрывом повредило здания
Поврежденные здания в Бейруте
Улицы Бейрута
Поврежденные дома
Поврежденные взрывом дома
На дорогах лежат обломки зданий и мусор
Улицы города после ЧП
Улицы столицы
Взрывом выбило окна домов
Взрывом повредило здания

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