В сети вспомнили, как выглядело первое в мире селфи, которое было сделано в далеком 1909-м году. Автором дебютного "самострела" стал фотограф Джозеф Байрон.

При этом в 1920 году он сделал еще одно – групповое селфи: на снимке пятеро мужчин-фотографов позируют на террасе студии Марсо в Нью-Йорке. Об уникальных фотографии из прошлого сообщает РадиоТрек (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что эти исторические снимки действительно выполнены по всем правилам современного селфи. Так, фотографы не расположили камеру на штативе, а держат ее на вытянутых руках: Байрон в правой, а его коллега – в левой.

Селфи Байрона, 1909 год radiotrek.rv.ua

Хотя стоит подчеркнуть, что в отличие от современных людей, которые делают селфи, чтобы выложить "себя любимого" в соцсети и собрать побольше лайков, Джозеф Байрон преследовал иную цель.

В частности, он хотел продемонстрировать коллегам, на что способны широкоугольные линзы, к которым он питал большую страсть. Именно общий автопортрет показал всю прелесть такой камеры – ведь подобный кадр был бы невозможен, если бы фотографы использовали линзы с большим фокусным расстоянием.

Слева-направо: Джозеф Байрон и его друзья Пирье МакДональд, Теодор Марсо, Поп Кор, Бен Фолк, декабрь 1920 года radiotrek.rv.ua

Напомним, что Джозеф Байрон, фотограф в третьем поколении, родился в 1847 году в Англии. Он принял решение эмигрировать и в 1888 году переехал в Штаты со своей женой и тремя детьми. Четыре года спустя Байрон открыл собственную фотофирму и начал специализироваться на съемках бродвейских мюзиклов. С 1890-го он работал на известный журнал New York Times. Умер автор старейшего одиночного и группового селфи 28 мая 1923 года в Манхэттене.

Групповое селфи начала ХХ века, вид сбоку radiotrek.rv.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на популярном фотосайте Imgur опубликовали снимок, который назвали самым первым в мире селфи.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!