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12 апреля • обновлено в 05:55
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Как выглядели документы СССР: раритетные фото

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В паспорт гражданина СССР личные данные – ФИО, дату и место рождения – вписывали от руки.

Записи велись на двух языках – русском и языке республики, в которой выдавался документ. При этом паспорт действовал на территории 15 республик.

Как выглядели документы в СССР. Иллюстрация

Как выглядели документы в СССР. Иллюстрация

Советские паспорта позднего образца были бессрочными, однако в документ вклеивали новое фото в 25 и 45 лет.

В разные годы в советском паспорте делались пометки – о судимости, социальном положении, сведения о местах работы, группе крови и др. До 1974 года сельским жителям Советский Союз паспортов не выдавал.

Как выглядели документы СССР: раритетные фото
Как выглядели документы СССР: раритетные фото
Как выглядели документы СССР: раритетные фото
Как выглядели документы СССР: раритетные фото

Свидетельство о рождении – зеленая картонная книжечка с личными данными, по которой в 16 лет получали паспорт.

Как выглядели документы СССР: раритетные фото

Предлагаем посмотреть и другие фото архивных документов СССР:

Как выглядели документы СССР: раритетные фото
Как выглядели документы СССР: раритетные фото
Как выглядели документы СССР: раритетные фото
Как выглядели документы СССР: раритетные фото
Как выглядели документы СССР: раритетные фото
Как выглядели документы СССР: раритетные фото
Как выглядели документы СССР: раритетные фото
Как выглядели документы СССР: раритетные фото

Ранее OBOZREVATEL писал, какими были "суровые" игрушки в СССР.

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История фотографии СССР
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