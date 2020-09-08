Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, как в восьмидесятые годы выглядел польский совок. Как вы знаете — после Второй мировой войны Польша не вошла в состав СССР, но более чем на 40 лет попала в соцлагерь — так называемый "Восточный блок", управляемый из советского Кремля. В восьмидесятые годы Польша по отношению к СССР была чем-то вроде нынешней Беларуси по отношению к России — вроде бы заграница, а вроде бы и не очень. Была даже такая поговорка — "Курица не птица, Польша не заграница".

Польский совок был очень похож на СССР-овский — там были те же хрущёвки, те же панельные девятиэтажки, на улицах можно было увидеть множество советских машин, да и магазины выглядели и пахли практически так же — по воспоминаниям Станислава Лема, в магазинах совковой Польши восьмидесятых годов часто не было ничего, "кроме тоскливых банок с огурцами", пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Всю вторую половину XX века поляки боролись против совка — центром сопротивления были рабочие города вроде Гданьска, где в 1970 году совками была тайно расстреляна демонстрация рабочих. Позже в том же Гданьске был создан независимый профсоюз "Солидарность" — который в итоге и скинул польских коммунистов.

Советский Кремль, разумеется, всячески мешал тому, чтобы Польша зажила нормально — "выражал озабоченность" стачками и протестами, порывался ввести туда войска (как в Венгрию или в Чехословакию), обзывал протестующих поляков "наймитами западных разведок", а также выпускал пропагандистские книжонки, вроде "Крах операции Полония", где поливался грязью польский народ, восставший против совка. Но всё было напрасно — поляки прогнали коммунистов окончательно и навсегда. После чего, кстати, в Кремле вовсе забыли о Польше, словно её никогда и не было)

Итак, в сегодняшнем посте мы посмориим, как выглядел польский совок.

02. Для начала давайте взглянем на то, как выглядели польские совковые магазины. Вот это польский Pewex — валютный магазин для избранных, где был весьма широкий ассортимент неплохих импортных продуктов. Тут могли отовариваться польские номенклатурщики, гэбня, военные и дипломаты — всё то сословие, обслуживающие режим Ярузельского. Словом, всё было точно так же, как в братском СССР.

03. А вот так выглядели магазины для обычных граждан, фото сделано в той же Варшаве и в том же 1982 году, что и предыдущий кадр. Как видите — на полках нет ничего, кроме каких-то круп, соли и риса. В отличие от советских магазинов той же поры — есть детское питание "Малыш", произведённое в СССР. Видимо, его отпавляли в Польшу, где в те годы режим уже начал шататься, а какой-нибудь Саратов терпел и так.

04. Очереди за мясом, фотоснимок восьмидесятых годов. Как видите — в Польше всё то же мало чем отличалось от СССР. Советская власть умудряется с точностью до микрона воспроизводить свои торговые принципы по всему земному шару — от Венесуэлы до Северной Кореи.

05. Вот это фото мясного отдела изнутри. Если вы не могли отстоять длинную очередь, которая возникала сразу после привоза мяса — то вашим уделом были вот такие пустые прилавки. На фоне пустых прилавков обычно можно увидеть стариков — у них не было сил стоять по 2-3 часа в очереди перед магазином, и они приходили уже после — в надежде, что в магазинах останется хоть что-нибудь. Словом, всё как в братском СССР.

06. Вот тоже очень крутое фото — Варшава, 1982 год, интерьер чисто совкового магазина. Очереди, покупатели от продавцов отделены широкими прилавками, на стеллажах почти ничего нет. В очереди одни женщины с маленькими детьми, которых не с кем было оставить дома — так как надо было стоять в очередях, чтобы купить хоть что-нибудь. Ну что, уже хотите назад в СССР советскую Польшу?

07. Уличная торговля на улицах Варшавы, классика совка — в магазин привезли что-то ценное, судя по фото — какие-то помидоры или яблоки, и торовые работники продают его за пределами торговой точки, "мимо кассы". А ещё обратите внимание на витрины — там стоят те самые тоскливые советские горы консервных банок из серии "как из четрёх видов товара состряпать изобилие".

08. А вот это — польский магазин алкашки. Ну, тут в отличие от СССР ещё более-менее, хотя как можно заметить по ассортименту — на полках стоит только какая-то дешевая водка и что-то вроде "Солнцедара" в бутылках с винтовыми пробками. Хорошо жилось в польском совке! А все, кто было против него — наймиты западных разведок, затеявшие операцию "Полония" по разделению двух братских народов — польского и советского.

09. Так, давайте теперь зайдём в промтовары. Отдел электроники в польском универмаге — как видите, на фото только пустые полки. Какие-то синие коробки можно увидеть только на заднем плане, в отделе "Телефоны и туристическое освещение" — скорее всего, в коробках какие-то фонарики. Пришел в мазин за магнитофоном, чтобы слушать музыку — а вышел оттуда с фонариком, чтобы освещать путь к Коммунизму.

10. А это мебельный магазин. С мебелью в Польше было более-менее — польские "стенки" весьма ценились в СССР за относительно неплохое качество, думаю все вы помните фразу Лукашина о "польском гарнитуре" из фильма "С лёгким паром".

11. Польский "Детский мир". Судя по зданиям вокруг — снимок сделан в Варшаве где-то в районе улицы Мордехая Анелевича.

12. Может быть, на рынках было получше? Вот так выглядели польские птичьи рынки в начале восьмидесятых — тот же самый совок с продажей поросят из багажника. Правда, граждане богатого СССР товары на такие рынки привозили не в багажниках, а на телегах.

13. А это — портреты посетителей рынка по продаже лошадей. Такие же побитые жизнью и утомлённые "Солнцедаром" граждане, что и в Союзе

14. Уличная продажа яиц с лотков. В восьмидесятые в Польше каждый выживал, как мог.

15. А вот это — польская больница в столице, в Варшаве. Старик лежит в коридоре — вот так выглядела "лучшая в мире советская бесплатная медицина" в её польском варианте.

16. Теперь давайте заглянем в квартиры. Снимок 1982 года — мальчишки помогают родителям и соорудили в кухне инкубатор с лампой по выращиванию цыплят. Наверное — была неплохая прибавка к небольшой советской зарплате. Молодцы)

17. Обычная варшавская кухня в типовой квартире. Женщина показывает фотографу продуктовые талоны — с этим в Польше всё точно так же, как и в СССР.

18. Ещё одна кухня в небольшой типовой советской квартире. На снимке — известный польский футболись Володимеж Любаньский, который сейчас за свой талант был бы миллионером и жил бы в особняке. Мечтает, наверное, вернуться в совок — где и газоны были зеленее, и мячи круглее.

19. Ванная в польской квартире — в воде плавают зеркальные карпы, приготовленные к Рождественскому ужину. Несмотря на несколько десятилетий совка — поляки так и не бросили праздновать Рождество, считая этот праздник частью польской идентичности.

20. А вот это квартира Леха Валенсы, лидера польской "Солидарности", будущего президента Польши и лауреата Нобелевской премии — обычный типовой дом на окраине Гданьска. Снимок сделан пасмурным утром 1980 года — Лех целует свою жену Дануту перед выходом на работу, он работал электриком на Гданськой судоверфи.

21. И всё же польский совок несколько отличался от СССР. В польском Дворце культуры и науки шли современные показы современной моды — старые коммунисты шипели как спущенная велосипедная шина, но ничего не могли с этим поделать.

22. Проходили в Польше так же и оупен-эйр концерты, на которых со сцены часто говорилось о том, что Польша обязательно будет свободной. С этим власти тоже ничего поделать не могли.

23. Ничего власти не могли поделать также и со стачками и забастовками — польские рабочие не бегали с транспарантами, не давали никаких поводов советской милиции их арестовать — а просто не выходили на работу, останавливая предприятия и бастуя против коммунистов. Нередко к рабочим подсылали "титушек" — они переодевались в рабочих и всячески их обзывали, но всё было без толку.

24. Польский протест был действительно всенародным — на этом снимке столовая передаёт польским протестующим из "Солидарности" бесплатный хлеб:

25. А это — бесплатные колбасы от мясокомбината, переданные для протестующих студентов Лодзи.

26. В 1987 году Польшу посетил Папа Римский Иоанн Павел II, который сказал полякам широко известную фразу — "не бойтесь" На фото — Иоанна Павла второго встречает польский народ в Гданьске. Вот так, по мнению совков, выглядит "десяток западных наймитов, что бузит в Гданьске":

27. Последний снимок — Лех Валенса в офисе "Солидарности".

В конце восьмидесятых годов Польша скинула коммунистов, устремившись в будущее. В известной Гданьской Судоверфи сейчас открыт музей, в котором рассказано о том, как поляки победили коммунистов. В девяностые годы Польша провела реституцию, люстрацию и ряд фундаментальных реформ, которые позволили ей перейти из развивающихся стран в развитые и стать государством Первого мира.

Такие дела.

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Фото польского совка: http://chrisniedenthal.com/en