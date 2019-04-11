"Как в Енакиево..." Фото "гетто" из страны Евросоюза поразили украинцев

В сети опубликовали фото неблагополучного района польского города Бытом. У его жителей нет централизованного отопления, а стены всех домов закопчены сажей.

Снимки обнародовал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский. Район носит название Бобрек.

"Сложно поверить, что это Евросоюз. У подъездов характерные "пацыки" с пивом, выбитые окна, заколоченные витрины. Центрального отопления тут нет, люди топят углем. Из-за этого в воздухе удушливый запах гари", – объяснил Казанский.

Район Бобрек Facebook Денис Казанский

Район Бобрек Facebook Денис Казанский

Внешний вид Бобрека журналист сравнил с городом Енакиево в Донецкой области.

"Но там виной всему были заводские выбросы, а здесь – угольные печки", – пояснил он.

Район Бобрек Facebook Денис Казанский

Он также объяснил, что такое "гетто" есть почти в каждом шахтерском городе Силезии (историческая местность в Центральной Европе. В ее состав входят части Польши и Чехии, а также Германии).

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