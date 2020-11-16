Как в Британии штрафуют за отсутствие маски: сумы достигают тысяч фунтов

В Британии человека, который оказался в общественном месте без защитной маски, могут оштрафовать на сумму до 1700 фунтов стерлингов (около 63 тысячи гривен).

Как пишет The Mirror, именно такой штраф был вынужден выплатить 49-летний пассажир автобуса в Лондоне – он два дня подряд отказывался надевать маску в транспорте. Такое решение лондонский суда вынес 13 ноября, а само нарушение было зафиксировано еще в июле.

Как объяснили журналисты, впервые пассажир отказался от маски 15 и 16 июля. За это ему выписали штраф в размере 100 фунтов (3,7 тыс. грн). Однако британец не выплатил эту сумму, за что ему назначили увеличенный штраф.

В издании также рассказали, что 30-летняя беременная женщина подверглась штрафу в размере 194 фунтов (около 7,2 тыс. грн) за отсутствие маски. Она якобы потеряла ее, когда бежала на автобус. Уже в транспорте с женщиной поделился запасной маской другой пассажир, однако сотрудник транспортной компании заявил, что женщина все равно будет оштрафована.

Подобные решения суд вынес в отношении еще нескольких британцев. Некоторые нарушители заявляли, что не знали о санитарных ограничениях в общественных местах. Один мужчина заявил, что не говорит по-английски и не понимал, что от него требуют надеть средство защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах. Глава государства считает, что штрафовать нужно сразу на месте, без судов.