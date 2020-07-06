"30 августа 2007 года, в восемь сорок, бомбардировщик B-52 вылетел с авиабазы Минот в Северной Дакоте, имея на борту шесть крылатых ракет воздушного базирования, каждая из которых снаряжалась ядерной боеголовкой, способной устроить взрыв, по мощности в десять раз превосходящий тот, каковым была уничтожена Хиросима. В 11:23 самолет приземлился на авиабазе Барксдейл в штате Луизиана. Его попросту оставили на летном поле как есть, без каких бы то ни было мер безопасности, обязательных для носителей подобного оружия. Начальник штаба ВВС генерал Майк Мосли доложил мне об инциденте 31 августа. Я не поверил своим ушам – этакая расхлябанность совершенно не укладывалась в голове! Разумеется, я немедленно позвонил Хэдли и президенту. С объяснимой резкостью в голосе Буш распорядился "докопаться" до истинных виновников происшествия и постоянно держать его в курсе.

19 октября министр ВВС Майкл Уинн доложил о своих выводах, среди которых был и следующий: "Выявлено ослабление контроля и несоблюдение стандартов обращения с ядерным оружием на авиабазах Минот и Барксдейл". ВВС освободили от занимаемых должностей трех полковников и четырех старших офицеров технического состава. Я задался вопросом, почему дисциплинарные меры коснулись исключительно среднего звена и не лежит ли "предельная" ответственность за "ослабление и несоблюдение" на более высоких инстанциях. Соответственно, я попросил бывшего начальника штаба ВВС, генерала в отставке Ларри Уэлча, члена научного совета при министерстве обороны (это консультативный совет, назначаемый президентом), возглавить комиссию по изучению этого инцидента... Уэлч представил отчет на заседании сенатского комитета по делам вооруженных сил.

Двадцать первого марта, через пять недель после выступления Уэлча перед сенатским комитетом, мне доложили, что... в партии оружия, поставленного на Тайвань некоторое время назад, было обнаружено четыре боеголовки МБР (баллистические ракеты). На контейнер по ошибке нанесли маркировку, указывающую, что в нем хранятся аккумуляторы.

Поскольку все наши стратегические бомбардировщики с ядерным оружием и все МБР находились в ведении ВВС, я потребовал независимого расследования, без участия ВВС. Возглавить расследование я предложил адмиралу Киркланду Дональду, руководителю ядерной программы ВМФ. Окончательные выводы Дональда подтвердили, что за безопасность и надежность нашего ядерного арсенала волноваться не следует. Но, как я сказал на пресс-конференции вскоре после этого, доклад адмирала показал, что налицо "общее снижение качества руководства ВВС"... Учитывая масштабы проблемы, я решил, что начинать нужно с самого верха, то есть избавиться от министра ВВС Уинна (замминистра обороны США) и генерала Мосли.

Одновременное увольнение министра ВВС и начальника штаба рода войск предсказуемо ошеломило военно-воздушные силы, равно как и Вашингтон. Но никаких страшных последствий не возникло".

Роберт Гейтс, министр обороны США в 2006-2011, в период войн в Ираке и Афганистане, цитата из его книги "Мемуары министра войны"