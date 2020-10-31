Как уйти с работы при помощи поджога, уничтожить атомную подводную лодку США, нанести ущерб в 700 миллионов, получить штраф в 400 миллионов и 17 лет тюрьмы?

"Майами" приняли в состав ВМС США 30 июня 1990 года, а ее постройка началась еще в 1983 году. Атомная подлодка типа "Лос-Анджелес" относилась к многоцелевым субмаринам, которые не несут стратегические ядерные ракеты, а предназначены для торпедирования кораблей противника и при этом способны производить запуски ракет по надводным и наземным целям. Двенадцать пусковых шахт позволяют подлодкам этого класса использовать ракеты "Гарпун" и "Томагавк". Причем некоторые варианты "Томагавков" (например, BGM-109A) обладали ядерной боеголовкой и имели дальность до 2500 километров: "Майами" могла бороться далеко не только с морскими и прибрежными целями.

В первый же год подлодка прошла более 23,5 тысячи морских миль в Атлантическом океане, совершив несколько походов продолжительностью около двух недель каждый. Теоретически ядерный реактор, обеспечивающий работу двух турбин общей мощностью 26 мегаватт, допускает неограниченное по длительности пребывание в море.

В конце 1998 года после прохождения планового периода техобслуживания лодка отправилась на Ближний Восток 12 декабря прибыв в Абу-Даби. С 16 по 20 декабря лодка принимала участие в операции "Операция "Лиса пустыни", нанося по Ираку ракетные удары. Как отмечалось, "Майами" произвела больше пусков ракет, чем любая другая лодка, участвовавшая в операции.

В начале 1999 года лодка перебазировалась в Средиземное море на базу в Италии, где участвовала в учениях НАТО. 20 февраля она прервала учения в связи с обстановкой вокруг Косово, но через 5 дней вернулась к учебной программе. Вскоре лодка приняла участие в операции "Союзная сила", атакуя крылатыми ракетами наземные цели в Сербии. Таким образом, Майами стала первой подводной лодкой США со времен Второй Мировой войны, принимавшей участие в двух различных боевых конфликтах. За участие в операции лодка была награждена.

В 2012 году субмарина в очередной раз встала на длительное техобслуживание. Его проводили в доках Портсмута, и ничто не предвещало беды. Кроме одного: в бригаде, составленной из гражданских лиц, работал некий Кейси Фури.

24-летний Фури страдал депрессией, принимал антидепрессанты. Ранее, когда его состояние ухудшалось, он брал отгулы, но отгулы закончились, а 23 мая ему было поручено очистить торпедный отсек лодки от старой краски с помощью пескоструйной установки. Чтобы не трудиться целый день, Фури решил устроить небольшой пожар, планируя, что задымление приведет к эвакуации рабочих и их уходу домой.

Однако пожар начал быстро распространяться по лодке; на его тушение, которым занималось более ста человек, ушло 12 с лишним часов, причём пострадало 7 человек. Итогом пожара стали сгоревшие торпедный отсек и командный пост, была затоплена нижняя палуба, повреждены многочисленные трубопроводы — из–за перегрева, изменившего структуру металла, их прочность упала ниже безопасного уровня. Реактор был заранее остановлен, а его защита не допустила утечки радиоактивных веществ, но большинство систем управления лодкой были повреждены или уничтожены. Ущерб лодке составил, по предварительным оценкам, 400 миллионов долларов, ещё 40 миллионов убытков понесла верфь.

Комиссия, изучавшая причины пожара, сделала вывод, что пожар начался после того, как один из пылесосов, применявшихся при ремонте, засосал источник тепла, воспламенивший мусор в мусоросборнике, так что участие Фури в инциденте осталось неизвестным. Но уже в июне он решил повторить опыт и уйти домой пораньше при помощи очередного поджога. На сей раз пожар был быстро потушен, а следователи вскоре установили личность виновного. На допросах, в том числе с помощью детекторов лжи, Фури признался в содеянном. 15 марта 2013 года он был приговорён к 17 годам тюремного заключения и выплате штрафа в 400 миллионов долларов.

Предполагаемая смета восстановления лодки составила 450 миллионов долларов, причём даже при полном и своевременном финансировании ремонт не мог быть закончен ранее середины 2015 года. Предполагалось, что можно будет использовать некоторые элементы списанной в 2011 году и разбираемой лодки "Мемфис", однако конструкция лодок оказалась настолько различна, что это оказалось невозможным. 6 августа 2013 года ВМС США объявили, что в связи с сокращением бюджета, вынуждены отказаться от планов по восстановлению подводной лодки "Майами". Окончательные затраты на восстановление с учётом сложившейся схемы финансирования составляли 700 миллионов долларов, что было сочтено неприемлемым. Было решено, что целесообразнее потратить эти средства на работы по другим кораблям и подводным лодкам.

Таким образом USS Miami (SSN-755), которая по оценкам специалистов могла служить ещё порядка десяти лет, стала первой подводной лодкой, а также первым атомным судном, потерянным в доках США, а также первым боевым кораблем, погибшим в доках со времён Гражданской войны.

И все из–за того, что парень хотел пораньше уйти с работы...

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