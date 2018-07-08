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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
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Как Трамп помогает другу Путину

3.1т

Если бы это говорил не тот, кто готовится публично облизать Путина в Хельсинки, а непублично давно это сделал, — я бы поверил. Потому что всё сказанное — чистая правда, которую я всегда везде говорю.

Одной рукой ЕС даёт Путину миллиарды на вооружение, армию, гестапо, усиление репрессиий и захват чужих земель. А другой рукой накладывает гораздо меньшие в сумме санкции. Но, к сожалению, это не вся правда.

Я уверен, что Трамп попрекает Меркель вторым "Северным потоком" не для того, чтобы лишить РФ сверхдоходов, мотивирующих экспансию и агрессию: он сам сделал всё, чтобы подорожала нефть, чтобы, если уж не отменой санкций, то нефтедолларами помочь другу Владимиру многократно компенсировать все потери.

Новости
Главная новость российской пропаганды

Трамп говорит это в рамках стратегии дезинтеграциюи Запада, которую в том числе с его помощью реализует Путин. Поэтому прошу разумных людей воспринимать такие спичи без эйфории. Тут скорей как у Губермана: "Гавно гавно гавном ругает, не вылезая их гавна". Если вам интересно трезво анализировать ситуацию, то подписывайтесь на мой канал в Ютьюб https://www.youtube.com/channel/UCo1D6QXPYxlreDFS8FtAc4Q

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Айдер МуждабаевАйдер Муждабаев
Персоны
Дональд ТрампВладимир ПутинАнгела Меркель
Место
США
Объект
Европейский Союз
Источник
Источник:Facebook Айдера Муждабаева
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Пигин Макс
Пигин Макс
По моему нерабы начали что-то подозревать. Что бы их успокоить, надо объявить об очередных санкциях и продать им ещё какой нибудь военный хлам, который не стреляет, не едет и не летает. Гыгыгы!!!
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