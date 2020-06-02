Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила

Врач из Китая назвал три основных правила измерения температуры тела, которые дадут наиболее точный результат.

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Об этом заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы и глава экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун рассказал в интервью Qianjiang Evening News.

По его словам, при использовании бесконтактных термометров стоит проводить измерение на лбу. Если мерять на руке, температура может быть неточной.

Также не стоит измерять температуру после еды, потому что она может быть повышенной на полградуса.

То же касается и физических нагрузок, потому что от занятий спортом человек потеет, и его температура значительно повышается.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские власти спрогнозировали появление вакцины от коронавируса к концу 2020-го – началу 2021 года.