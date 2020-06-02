Главная Новости
2 июня • обновлено в 20:11
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила

Читать материал на украинском

Врач из Китая назвал три основных правила измерения температуры тела, которые дадут наиболее точный результат.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы и глава экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун рассказал в интервью Qianjiang Evening News.

Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила

По его словам, при использовании бесконтактных термометров стоит проводить измерение на лбу. Если мерять на руке, температура может быть неточной.

Также не стоит измерять температуру после еды, потому что она может быть повышенной на полградуса.

То же касается и физических нагрузок, потому что от занятий спортом человек потеет, и его температура значительно повышается.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские власти спрогнозировали появление вакцины от коронавируса к концу 2020-го – началу 2021 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 340.

    Вылечились: 10078. Умерли: 727.

  • В мире заболели более 6,3 млн человек, погибли – 377 тысяч.

  • В Италии объявили о громкой победе над COVID-19 – зафиксирован минимальный прирост больных.

  • Ученые предупредили о пагубных последствиях COVID-19, которые длятся всю жизнь.

  • Биолог пояснил природу болезни – коронавирус уже не такой вредный.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги