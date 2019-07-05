"Как тебе, Илон Маск?" Путин опозорился "греховным" подарком Папе Римскому

Президент России Владимир Путин обменялся в конце встречи с Папой Римским Франциском подарками.

Понтифик вручил Путину медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана, чтобы тот "не забыл Рим".

Глава РФ подарил Папе икону в ризе "Святые Петр и Павел" и альбом с работами Микеланджело. Но особую реакцию в сети вызвал DVD-диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех" о жизни этого художника и скульптора, который российский лидер преподнес пантифику.

Путин и Папа Римский

Пользователи высмеяли устаревший видеоноситель от президента.

"Илон, ты слышал, DVD-диск!", "DVD-диск, Карл! Он бы еще VHS-кассету подарил", "Путин подарил Папе грех. Каков пройдоха!", "Теперь понятно почему он опоздал - диск, видимо записывал" (Путин опоздал на встречу к Франциску на полчаса. – Ред.), "Теперь Папе надо раскошелится и где-то раздобыть двд-плеер. Подставил дед Папу", "А если он имеет прослойку, и при нагреве будет выделять микродозы ОВ типа " Новичок", что тогда?", "Подарил бы ему просто Кончаловского", - пишут люди.

Путин подарил папе DVD-диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех" о жизни Микеланджело Буонарроти.



Илон, ты слышал,DVD-диск!!! — Vladimir (@slovtwit) 4 июля 2019 г.

ТАСС сообщает: Путин подарил папе DVD-диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех" о жизни Микеланджело Буонарроти.

DVD-диск, Карл!!! Он бы еще VHS-кассету подарил. — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) 4 июля 2019 г.

Путин и Папа обменялись подарками pic.twitter.com/j1PJAcFJAN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на неформальной встрече с лидером России Владимиром Путиным подарил последнему шоколадку без сахара, что вызвало насмешки в сети.

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