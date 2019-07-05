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"Как тебе, Илон Маск?" Путин опозорился "греховным" подарком Папе Римскому

5.8тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин обменялся в конце встречи с Папой Римским Франциском подарками.

Понтифик вручил Путину медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана, чтобы тот "не забыл Рим".

Глава РФ подарил Папе икону в ризе "Святые Петр и Павел" и альбом с работами Микеланджело. Но особую реакцию в сети вызвал DVD-диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех" о жизни этого художника и скульптора, который российский лидер преподнес пантифику.

Путин и Папа Римский

Путин и Папа Римский

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"Илон, ты слышал, DVD-диск!", "DVD-диск, Карл! Он бы еще VHS-кассету подарил", "Путин подарил Папе грех. Каков пройдоха!", "Теперь понятно почему он опоздал - диск, видимо записывал" (Путин опоздал на встречу к Франциску на полчаса. – Ред.), "Теперь Папе надо раскошелится и где-то раздобыть двд-плеер. Подставил дед Папу", "А если он имеет прослойку, и при нагреве будет выделять микродозы ОВ типа " Новичок", что тогда?", "Подарил бы ему просто Кончаловского", - пишут люди.

"Как тебе, Илон Маск?" Путин опозорился "греховным" подарком Папе Римскому
"Как тебе, Илон Маск?" Путин опозорился "греховным" подарком Папе Римскому
"Как тебе, Илон Маск?" Путин опозорился "греховным" подарком Папе Римскому
"Как тебе, Илон Маск?" Путин опозорился "греховным" подарком Папе Римскому

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на неформальной встрече с лидером России Владимиром Путиным подарил последнему шоколадку без сахара, что вызвало насмешки в сети.

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Персоны
Владимир ПутинПапа Римський Франциск
Место
Ватикан
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Самое главное...Обозреватель узырил Путина там...) вот вам и весьмирсвами...вот вам и всеобщийигнор))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
«Я об этом не знал, но мне очень приятно. Дело в том, что меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно. Я отдал эти копии, но не знал, что это в подарок Папе», — рассказал РИА «Новости» Кончаловский.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Зелик просто кинул бы папе ссылку на целую картинную галерею, фуле там одной картиной мелочиться, ну и на все выпуски Квартала, вот такой он продвинутый, если бы его пригласили, конечно, да кто ж его пригласит.
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