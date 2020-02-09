Как тайский стрелок чуть не перехитрил весь спецназ: появились детали ликвидации. Фото и видео

В полицейском управлении по борьбе с преступностью Таиланда обнародовали подробности ликвидации таиландского стрелка Джакрапанта Томма, который ранил и расстрелял десятки людей во время захвата ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат).

В сети также появились фото, как бойцы спецназа проводили спецоперацию по поиску и ликвидации вооруженного преступника (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам правоохранителей, для совершения теракта 32-летний старший сержант сухопутных войск оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland и принадлежащего ему ресторана "Тхук ле ди" в подвальном этаже торгового центра. Оттуда же он совершал вылазки, чтобы отвлекать внимание спецназа.

Тайский стрелок чуть не перехитрил весь спецназ

Так, преступник устроил перестрелку и пожар у многоэтажной автостоянки. Из-за этого правоохранители подумали, что Томма покинул здание. Хотя на самом деле тот вновь скрылся в подвальном помещении.

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

В это же время у него в заложниках находились 16 человек. Как установили позже полицейские, раненые расположились в соседней комнате рядом с кладовой, некоторые из них там погибли.

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Правоохранители отметили, что спецоперация длилась 17 часов, в результате стрелка ликвидировали. В ходе этой перестрелки погиб один боец спецназа.

При этом жертвами преступника стали по меньшей мере 30 человек. По уточненным данным, в результате стрельбы также пострадали 42 человека.

Власти города, где произошло кровопролитие, отметили, что этот инцидент стал самым массовым случаем стрельбы в истории современного Таиланда.

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Также сообщается, что у Томма не обнаружили ручных гранат и мин, которые ранее он украл с оружейного склада своей воинской части.

Добавим, что премьер-министр страны Прают Чан-оча заявил, якобы мотивом стрельбы военнослужащего стал конфликт на бытовой почве. Он подчеркнул, что между ним и его сослуживцами разгорелся спор из-за продажи дома.

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Ликвидированный таиландский стрелок Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Ликвидированный таиландский стрелок Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка Военный обозреватель

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда военнослужащий открыл стрельбу по людям возле торгового центра Terminal 21. По официальной информации, погибло 27 человек, пострадал – 51.

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