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9 февраля • обновлено в 18:52
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Как тайский стрелок чуть не перехитрил весь спецназ: появились детали ликвидации. Фото и видео

17.8т
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В полицейском управлении по борьбе с преступностью Таиланда обнародовали подробности ликвидации таиландского стрелка Джакрапанта Томма, который ранил и расстрелял десятки людей во время захвата ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат).

В сети также появились фото, как бойцы спецназа проводили спецоперацию по поиску и ликвидации вооруженного преступника (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам правоохранителей, для совершения теракта 32-летний старший сержант сухопутных войск оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland и принадлежащего ему ресторана "Тхук ле ди" в подвальном этаже торгового центра. Оттуда же он совершал вылазки, чтобы отвлекать внимание спецназа.

Тайский стрелок чуть не перехитрил весь спецназ

Тайский стрелок чуть не перехитрил весь спецназ

Так, преступник устроил перестрелку и пожар у многоэтажной автостоянки. Из-за этого правоохранители подумали, что Томма покинул здание. Хотя на самом деле тот вновь скрылся в подвальном помещении.

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

В это же время у него в заложниках находились 16 человек. Как установили позже полицейские, раненые расположились в соседней комнате рядом с кладовой, некоторые из них там погибли.

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Правоохранители отметили, что спецоперация длилась 17 часов, в результате стрелка ликвидировали. В ходе этой перестрелки погиб один боец спецназа.

При этом жертвами преступника стали по меньшей мере 30 человек. По уточненным данным, в результате стрельбы также пострадали 42 человека.

Власти города, где произошло кровопролитие, отметили, что этот инцидент стал самым массовым случаем стрельбы в истории современного Таиланда.

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Также сообщается, что у Томма не обнаружили ручных гранат и мин, которые ранее он украл с оружейного склада своей воинской части.

Добавим, что премьер-министр страны Прают Чан-оча заявил, якобы мотивом стрельбы военнослужащего стал конфликт на бытовой почве. Он подчеркнул, что между ним и его сослуживцами разгорелся спор из-за продажи дома.

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Ликвидированный таиландский стрелок

Ликвидированный таиландский стрелок

Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Ликвидированный таиландский стрелок

Ликвидированный таиландский стрелок

Facebook/Полицейское управление по борьбе с преступностью Таиланда

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Спецоперация по ликвидации таиландского стрелка

Военный обозреватель

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда военнослужащий открыл стрельбу по людям возле торгового центра Terminal 21. По официальной информации, погибло 27 человек, пострадал – 51.

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Автор
Дина Баронова
Место
Таиланд
Тег
стрельба
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asfasf vladimir
asfasf vladimir
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