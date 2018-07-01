Потоком пошли комментарии к еще не состоявшейся встрече Трампа и Путина. Часто это комментарии категоричные и эмоциональные. Внесу и я вклад, попытавшись выстроить какую-то логическую схему.

Как, по-вашему, Трамп должен строить отношения с Россией? Посмотрим на варианты (я о них писал еще в прошлом году).

1. Можно возглавить активное международное противостояние Путину, объявив его коррупционером, диктатором, агрессором и военным преступником, и противодействовать всем проектам и инициативам, исходящим из Москвы. В итоге крыса, загнанная в угол, будет действовать отчаянно, грязно и непредсказуемо. Оно вам надо?

2. Можно, наоборот, всячески ублажать российского руководителя, прощая ему любые выходки, чтобы не портить отношения, включать его в систему международного сотрудничества. Правда, сделать это будет трудновато ввиду фактического неприятия Кремлем иностранных инвесторов и стремления к самоизоляции страны. Более того, такой подход укрепит представления Путина о "слабости" Запада и подтолкнет к новым безнаказанным авантюрам в отношении соседей.

3. Можно вообще ничего не делать и пустить события на самотёк – авось когда-нибудь режим Путина и его подельников рухнет сам под тяжестью экономических и социальных проблем.

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4. Но есть и четвертая модель поведения. Некоторые мои знакомые называют ее "китайской", а я, помнится, назвал "сценарием Рекса Тиллерсона". Можно сыграть на путинской слабости – мании величия, пусть даже величия мнимого, показушного. Когда Тиллерсон возглавлял ExxonMobil, он сумел выстроить прекрасные личные отношения с Путиным, но не делал никаких уступок в принципиальных вопросах. Работало великолепно.

Поначалу я предположил, что администрация Трампа пойдет именно по четвертому, прагматическому пути – особенно когда Тиллерсона сделали госсекретарем. Но наладить отношения с Москвой, пусть даже и чисто декоративные, ему не дали. Трамп же нейтрализовал значительную часть истерических критиков Тиллерсона как "проводника интересов России" и назначил главными внешнеполитическими агентами США Болтона с Помпео, которых никак нельзя уличить в симпатиях к Путину.

И сейчас президент США, как мне представляется, пойдет на чисто показушное сближение с "новым другом", вновь открыв себя к жесточайшей критике американских СМИ и политиков, но останется твёрд в принципиальных вопросах геостратегических и экономических отношений. Путин наверняка клюнет на лесть и ласку…

Сразу дисклеймер: я согласен с критикой Трампа за его эксцентризм, доходящий до клоунады. Да, он делает много ошибок, но он делает много. И публикация эта не о несветских манерах американского президента.