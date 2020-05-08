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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

Как Швеция живет без карантина: коронавирус убил уже 3 тысячи человек, а маски не носят

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В Швеции уже больше 3-х тысяч умерших от коронавируса. Правда, в стране, где не вводили жесткий карантин, паники из-за такой статистики тоже нет.

За последние месяцы жизнь шведов особо не изменилась. А один из актуальных вопросов, обсуждаемых местными СМИ – как правильно надевать маску тем, у кого есть длинная борода.

Что происходит в скандинавской стране, которая добровольно стала участником необычного эксперимента – в материале OBOZREVATEL.

Шведы доверяют власти

Украинец Максим Куница, который уже 5 лет живет в Стокгольме, поясняет – в целом жизнь шведов за последние месяцы не изменилась. Есть общие рекомендации и меры безопасности, но противоэпидемиологические ограничения правительство страны так и не вводило.

"Транспорт ходил обычно, но в СМИ просят им пользоваться, только если есть необходимость. Аналогичная ситуация с межгородским сообщением. Основная дискуссия – нужно ли носить маски. У нас сейчас очень мало людей надевают такую защиту, поэтому разгорелись дебаты. В новостях обсуждается, как правильно носить маску, что делать людям, у которых длинная борода и маска не плотно закрывает лицо – как им правильно защитить себя. Но пока никто ничего не заставляет", – рассказывает Максим.

При этом улицы городов немноголюдны

При этом улицы городов немноголюдны

Собеседник в очередной раз напоминает о железном правиле шведов – доверять своим властям. Именно поэтому рейтинг правящих социал-демократов никак не изменился за последний месяц, а в обществе нет никакой паники. Даже несмотря на рост количества заболевших. Только по официальной статистике в Швеции почти 25 тысяч заболевших и чуть более трех тысяч умерших.

В сравнении с другими странами Скандинавии цифры достаточно велики. В соседней Норвегии 8 тысяч заболевших и 216 летальных случаев. В Дании же тоже цифры меньше – более 10 тысяч зараженных COVID-19 и 506 умерших.

Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл уже назвал количество смертей от COVID-19 в стране "ужасающим". Ведь среди умерших был и ребенок. Правда, врач уточнил, что он находился в реанимации, у него были серьезные сопутствующие проблемы со здоровьем. Именно поэтому как-то кардинально менять правила жизни в стране не будут.

"Есть политики, которые просят сделать больше ограничений. Аналогично и отдельные ученые. Но у Андерса Тегнелла большая поддержка людей и все считают, что болезнь пусть протекает в своем ключе. Единственное, что власти анонсировали масштабное тестирование на коронавирус населения в конце мая – 100 тысяч тестов в неделю. Начнут с докторов, полицейских и так далее", – подчеркнул Куница.

В стране также действуют масштабная кампания информирования

В стране также действуют масштабная кампания информирования

Такими темпами уже к концу года в стране протестируют практически все население. Официально в Швеции живет 10,2 млн человек. Власти через тотальную проверку хотят минимизировать вторую волну заболевших, которая ожидается уже к концу 2020-го.

Что происходит с экономикой

В стране работает маленький и средний бизнес. В Стокгольме можно без проблем зайти в парикмахерскую или ресторан. Посетителей стало меньше, но люди всеравно свободно передвигаются по городу.

"Разве что в магазинах появились на полу наклейки для соблюдения дистанции. При этом введенные точечные карантинные меры, такие как авиасообщение с другими странами, пока оставили в силе. Сейчас начался период отпусков, но никто ничего не планирует", – подчеркнул Куница.

Жизнь в Швеции

Жизнь в Швеции

Экономическая ситуация в стране стабильная, но со своими проблемами. Больше всего пострадал туристический бизнес и сфера перевозок. Как пишет Независимая газета со ссылкой на Шведский Центробанк, к концу 2020 года уровень безработицы в стране достигнет 14%. Экономика в целом по итогу этого года упадет на 7%, минимум.

"Банк Швеции уже объявил, что примет меры, "чтобы облегчить предложение кредитов в экономике и противодействовать росту процентных ставок для домашних хозяйств и компаний по мере роста неопределенности в экономике". В частности, шведским банкам будут выделены кредиты на сумму 500 млрд крон (50 млрд долл) для дальнейшего кредитования компаний", – указано в материале.

Из крупных компаний общемировой коронавирус нанес вред экономическим гигантам. Заводы автоконцерна Volvo в Бельгии и Малайзии до сих пор не работают. Часть магазинов по всему миру закрыл ритейлер мебели и товаров IKEA. В компании уже второй месяц выплачивают пособие около 20 тысяч сотрудникам, которые так и не смогли вернуться на свои рабочие места.

Автогигант терпит убытки

Автогигант терпит убытки

"Из моего круга общения ситуация у всех разная. Один знакомый попал под сокращение, но по местному закону он еще три месяца отработает и получит просто зарплату за этот срок. Другой работает консультантом, так его перевели на сокращенный день. За 2 дня работы в неделю 40% общей зарплаты платит компания, 50% государство. В итоге, если я не ошибаюсь, за неполный рабочий месяц он зарабатывает где-то 92% от своего оклада. В целом компании не хотят отпускать своих сотрудников, ведь кризис пройдет, а кадры нужны", – подытожил собеседник.

Пока оценивать эксперимент правительства сложно. Тем не менее, с начала распространения COVID-19 в стране не произошло коллапса. Несмотря на все потери экономики, люди не сидят по домам и всерьез думают о своем будущем. Как говорят местные жители, "запаса прочности им хватит надолго".

С другой стороны – в 10-миллионой стране потери от коронавируса составили уже 3 тысячи человек. И это внушительный показатель по сравнению с другими странами региона. Правда, местное правительство такая статистика не смущает. Антикарантинные правила жизни в Швеции продолжаются.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
Швеция
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