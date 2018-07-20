Многие оценивают влияние западных санкций на экономику РФ с позиции расчетов финансовых потерь. Насколько ослабла национальная валюта, сколько инвестиций потеряла Россия, сколько было выведено капитала и т.д. Но, мало кто обращает внимание на то, что эффект от санкций можно исчислять не только денежными знаками, но и достижением поставленных целей, выполнением планов и реализацией проектов. Особенно, что важно более всех остальных направлений, в области ВПК.

Сегодня я бы хотел привести пример того, как масштабные планы МО РФ по модернизации и перевооружению российского флота, основной состав которого - это доставшиеся по наследству от СССР военные корабли средней возрастной группы 25-30 лет, сорвались. Сорвались из-за того, что санкции не только уменьшили финансирование данного направления, но и перекрыли доступ к жизненнонеобходимым для реализации целого ряда проектов технологиям.

Начать хотелось бы с многоцелевого фрегата дальней морской зоны проекта 22350, самым ярким представителем которых является “Адмирал Горшков”, о котором я уже неоднократно писал. Я не буду ворошить прошлые статьи и напоминать, насколько это многострадальный проект, затянувшийся на 12 лет и до сих пор не прошедший испытания, а лишь отмечу, что хотели данных фрегатов заказать 15 единиц. Однако заказ сократился до 8, заложено на сегодняшний день всего 4, а до 2025 года обещают не более 6 фрегатов данного проекта.

Далее интересный экземпляр – фрегаты проекта 11356, которые планировалось построить в количестве 6 единиц, но в строю на сегодняшний день всего 3 военных корабля. Все дело в прекращении поставок Украиной газотурбинных установок производства “Зоря-Машпроект”. Россия пытается импортзаместить украинские ГТУ, но за 4 года у нее это особо удачно не получается.

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Патрульные корабли проекта 22160, перспективные корабли модульного типа для дальней морской зоны. Ими даже планировали заменять фрегаты, настолько они были хорошо позиционированы. А в апреле 2014 года было обещано их заказать аж 12 единиц. Но, на сегодняшний день заказ составляет всего 6 кораблей, причем ни один из них не находится в строю.

Малые ракетные корабли проекта 21631, которые планировалось построить 12 единиц, но пока в строю лишь 6. Проблемой реализации проекта стало то, что немецкая компания MTU, поставлявшая для данных кораблей дизеля отказалась далее сотрудничать с РФ из-за санкций. На выручку пришли китайские “братушки”, однако их агрегаты CHD622V20 приходится чинить практически после каждого выхода в море.

Малые ракетные корабли проекта 22800 “Каракурт” должны были поступить на вооружение ВМФ РФ в количестве 18 единиц, однако их количество было сокращено до 8.

Минные тральщики проекта 12700 имели планы на строительство в количестве 11 единиц до 2020 года, но на сегодняшний день лишь 1 из них в строю, а в стадии закладки 4, причем на одном из строящихся, №522 “Георгий Курбатов” уже произошло ЧП – пожар.

Но самым скандальным стал, конечно же, БДК проекта 11711, которых должны были построить 6, но с трудом ввели в строй 1, второй достраивается, а 4 запланированных отменили, равно как и сам проект был закрыт.

Так же стоит вспомнить и о тех проектах, которые так и не были начаты, и вряд ли будут реализованы. К примеру, эскадренный миноносец проекта 23560 “Лидер”, которые хотели заложить чуть ли не 20 единиц, но на сегодня нет ни одного, даже в стадии закладки. Причина тому не только отсутствие достаточного финансирования, но и технологической возможности построить военный корабль водоизмещением 18 тыс тонн.

Учитывая состояние российских верфей, они требуют либо капитального ремонта, либо модернизации, для осуществления столь серьезного строительства. И именно по этой причине (а так же из-за нехватки средств) никогда не будет реализован план по строительству авианосца проекта 23000Э “Шторм” водоизмещением более 70 тыс тонн.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные примеры это лишь вершина айсберга проблем, которые появились из мутной воды, благодаря санкциям и ограничениям. Нехватка финансов, отсутствие технологий, и целый ряд сопутствующих причин, по сути, пустили новый флот РФ ко дну. А нереализованные планы противника по усилению своей боеспособности, хотя бы на долю процента (а как видно, значительная часть планов РФ не реализована на 50% и более) – это уже достижение!