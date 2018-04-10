Как с Гиви: генерал рассказал, чем сбили самолет Качиньского

Самолет Ту-154М президента Польши Леха Качиньского мог быть разрушен при посадке в результате обстрела с земли огнеметом "Шмель".

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил бывший народный депутат Украины, генерал-лейтенант Григорий Омельченко.

"Есть три версии причин взрыва. Взрывчатка была заложена внутри самолета, или был сделан выстрел пехотным огнеметом "Шмель" с термобарическим зарядом, который подлетая к самолету еще при выпущенных шасси и закрылках делает два подрыва. Подрывается термобарический заряд и выливается взрывчатая аэрозольная смесь, которая попадает самые малые трещинки и за доли секунды происходит второй подрыв и сумасшедший взрыв", - рассказал Омельченко.

По его словам, сам факт катастрофы из-за взрыва еще до посадки польского "борта №1" у его специалистов сомнений не вызывает.

"Еще два года назад со своими специалистами-экспертами в результате собранной конфиденциальной информации мы пришли к однозначному выводу, что был подрыв самолета при заходе на посадку", - подчеркнул экс-нардеп.

Напомним, 10 апреля 2010 года правительственный самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском. На борту находились, в частности, сам Качиньский, его супруга и высшее руководство страны. Все погибли.

Польский президент вместе с официальной польской делегацией летел в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Польше заявили о переломном моменте расследования.

Отметил, что террорист Михаил Толстых (Гиви) погиб в своем кабинете утром 8 февраля 2017 года. Для его убийства был использован реактивный огнемет "Шмель".