УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Свадьба принца Гарри: психолог объяснила яростный взгляд Елизаветы II на Меган Маркл

54.8тЧитать новость на украинском

Яростный взгляд британской королевы Елизаветы II, пристально следящий за довольным выражением лица Меган Маркл на свадьбе, может говорить о том, что монарх готовится к длительному противостоянию за влияние над принцем Гарри.

Об этом в эфире ObozTV заявила психолог Елена Рыхальская.

"Там было не только напряжение и тревожность. В этом взгляде была ненависть, в этом взгляде было нечто "я тебе еще покажу". "Вот сейчас все формальности уладим, а дальше…". У меня такое предположение, что такой взгляд у нее когда-то был и по поводу Дианы, но его просто не зафиксировали СМИ. Это женщина, которой не нравится ни одна избранница ни сына, ни внуков. Есть такая категория тещ, которая полностью отвергает любую претендентку", - пояснила она.

Меган Маркл и яростный взгляд британской королевы Елизаветы II

Getty

Но, по ее словам, и это не самое главное послание в этом бракосочетании.

"Что происходит по этому поводу. Это же воспитание и поэтому отпрыски выбирают именно тех женщин, которые разозлят маму или бабушку. Это такая косвенная месть", - добавила специалист.

Новости
Без соцсетей и мини: свадьба навсегда изменит жизнь Меган Маркл

Также она обратила внимание на то, что новоиспеченная герцогиня Сассекская произнесла небольшую речь, что не принято делать на королевских свадьбах в Великобритании.

"Она уже показала Елизавете, кто здесь начинает быть главным", - отметила психолог.

Кроме того, Рыхальская подчеркнула, что в таком возрасте люди радуются свадьбе своих потомков даже с не желаемыми избранниками.

"Но здесь мы видим абсолютно другую реакцию. Я думаю, что Елизавета знает еще что-то, чего не знаем мы. Она продуманная женщина, она империю держит в своих руках. Она, извините, всех своих родственников подвинула и стала королевой. Это глыба", - резюмировала психолог.

Шоу "БурчукLIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл впервые после королевской свадьбы вышла в свет и напомнила образ, который в 2012 году продемонстрировала Кейт Миддлтон.

Читайте все новости по теме "Принц Гарри и Меган Маркл" на Обозревателе.

Темы
Принц Гарри и Меган МарклЭфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляция
Персоны
Елизавета IIМеган МарклПринц ГарриЕлена Рыхальская
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
18
Смешно
54
Интересно
10
Печально
15
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги