Свадьба принца Гарри: психолог объяснила яростный взгляд Елизаветы II на Меган Маркл

Яростный взгляд британской королевы Елизаветы II, пристально следящий за довольным выражением лица Меган Маркл на свадьбе, может говорить о том, что монарх готовится к длительному противостоянию за влияние над принцем Гарри.

Об этом в эфире ObozTV заявила психолог Елена Рыхальская.

"Там было не только напряжение и тревожность. В этом взгляде была ненависть, в этом взгляде было нечто "я тебе еще покажу". "Вот сейчас все формальности уладим, а дальше…". У меня такое предположение, что такой взгляд у нее когда-то был и по поводу Дианы, но его просто не зафиксировали СМИ. Это женщина, которой не нравится ни одна избранница ни сына, ни внуков. Есть такая категория тещ, которая полностью отвергает любую претендентку", - пояснила она.

Меган Маркл и яростный взгляд британской королевы Елизаветы II Getty

Но, по ее словам, и это не самое главное послание в этом бракосочетании.

"Что происходит по этому поводу. Это же воспитание и поэтому отпрыски выбирают именно тех женщин, которые разозлят маму или бабушку. Это такая косвенная месть", - добавила специалист.

Также она обратила внимание на то, что новоиспеченная герцогиня Сассекская произнесла небольшую речь, что не принято делать на королевских свадьбах в Великобритании.

"Она уже показала Елизавете, кто здесь начинает быть главным", - отметила психолог.

Кроме того, Рыхальская подчеркнула, что в таком возрасте люди радуются свадьбе своих потомков даже с не желаемыми избранниками.

"Но здесь мы видим абсолютно другую реакцию. Я думаю, что Елизавета знает еще что-то, чего не знаем мы. Она продуманная женщина, она империю держит в своих руках. Она, извините, всех своих родственников подвинула и стала королевой. Это глыба", - резюмировала психолог.

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Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл впервые после королевской свадьбы вышла в свет и напомнила образ, который в 2012 году продемонстрировала Кейт Миддлтон.